Легендарный музыкант Брайан Уилсон возвращается в Израиль

В августе этого года легендарный американский музыкант Брайан Уилсон вернется в Израиль, чтобы порадовать почитателей своего творчества живым выступлением на сцене Menora Mivtachim в Тель-Авиве.Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel 70-летний музыкант, прежде всего известный как основатель, автор песен, бас-гитарист, вокалист, клавишник и продюсер группы The Beach Boys, приедет в Израиль в рамках всемирного турне The Greatest Hits Tour.Он удостоился девяти номинаций на Grammy Award и дважды становился лауреатом этой престижной музыкальной премии. Также Уилсон является номинантом премий "Золотой глобус" и "Эмми".Отметим, что до этого Брайан Уилсон выступал в Израиле в июле 2016 года в амфитеатре в Раанане с программой Pet Sounds, которая была заявлена как последняя в его карьере, но таковой не стала.Еще с первых лет существования The Beach Boys Брайан был известен своей ненавистью к гастролям. Однако, выпустив дебютный сольник, он решил целенаправленно поработать с этим страхом и избавиться от данной психологической проблемы. Первый полноценный тур без The Beach Boys Уилсон провел только в 1999 году.Брайана Уилсона называют гением и экспериментатором, расширившим традиционные представления о поп- и рок-музыке благодаря своим новаторским методам студийной работы.