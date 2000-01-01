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Палестинка за рулем грузовика | Фото:15.10 09:17   MIGnews.com

Палестинка за рулем грузовика

Палестинка Далия аль-Даравиш из Хеврона управляет грузовиком, несмотря на общественное мнение. Даравиш готовится к экзамену, чтобы стать одной из немногих квалифицированных палестинских женщин-водителей грузовиков.

Это испытание, по её словам, представляет собой нечто большее, чем просто вождение. "Это символично", - сказала она AFP. "Это показывает, что мы можем сделать все, что угодно - что вы, женщина, можете работать, водить трейлер или что-то в этом роде".

Мать двоих детей находится среди нескольких палестинских женщин, которые раздвигают границы в традиционно консервативном городе Хеврон на Западном берегу, среди растущей уверенность в правах женщин. Даравиш сказала, что она сталкивалась с критикой со стороны обоих полов во время обучения, но мужчины были гораздо жестче.

"Есть некоторые, кто поддерживает, меньшинство", - сказала она AFP. "Но тут на улице кричат ​​люди: "Почему ты в грузовике?!"

"Всякий раз, когда я совершала какую-либо ошибку, что люди кричали: "Это невозможно для женщины".




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