Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Годовщина восстания в лагере смерти Собибор 16.10 01:24   MIGnews.com

Годовщина восстания в лагере смерти Собибор

В эти дни отмечается годовщина восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Депутат Ксения Светлова (Ха-Тнуа):

"75 лет назад еврей, офицер Красной армии, Александр Печерский вместе с друзьями Семеном Розенфельдом, Аркадием Вайспапиром и другими совершили невозможное: они подняли восстание в лагере смерти и смогли вырваться на свободу. Побег из Собибора был, пожалуй, единственным успешным побегом из лагерей смерти фашистов. Восстание узников Собибора еще раз напоминает нам о том, что история еврейского народа во Второй мировой войне - это история Катастрофы, но и история мужества и героизма. Возглавивший восстание Александр Печерский воевал с нацистами до того, как попал в плен. И продолжил свою борьбу вместе с друзьями-евреями уже находясь в лагере смерти. Я обращалась в прошлом году в мемориальный комплекс Яд Вашем с просьбой рассказать в экспозиции музея об Александре Печерском и о его подвиге, но история Собибора, которую показывают в Яд Вашем так до сих пор и не дополнена и рассказ об Александре Печерском - не добавлен. В России Печерского считают героем, и история побега из Собибора широко известна. Президент России Путин с гордостью рассказывает о том, как увековечена история восстания в Собиборе. Очень жаль, что именно в Израиле о восстании в Собиборе и о героической борьбе против фашистов в лагере смерти Собибор евреев из СССР знают недостаточно. Я вновь обращаюсь к руководителям Яд Вашем с просьбой предоставить должное место в экспозиции музея полной истории восстания в Собиборе и рассказе о личности лидера этого восстания, Александра Печерского. В Израиле дети вырастают, не зная о том, что происходило на Восточном фронте, о зверствах фашистов на территории бывшего СССР, они ничего не знают о героизме и самоотверженности воинов-евреев сражавшихся с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны. Мы обязаны этим героям нашей жизнью. Я призываю муниципалитеты называть в честь евреев-героев той страшной войны улицы и площади городов, увековечить их память. И требую у министерства просвещения ввести в школах страны обязательное изучение истории подвига и героизма евреев СССР, сражавшихся с фашистами".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:20
Ципи Ливни выступила на открытии зимней парламентской сессии
23:11
Известно, что обсудил Нетаниягу с Моррисоном
22:37
Нетаниягу: Израиль - "великий защитник христиан"
21:58
РПЦ расторгает отношения с Константинополем  
21:42
Утвержден новый режим санкций за применение химоружия
21:17
Израиль будет возглавлять экономику ОЭСР
20:43
КПП Кунейтра открыт
20:17
Брат убийцы в Баркан снял камеры наблюдения в доме семьи
19:39
Нетаниягу рассказал об отношениях с Россией
19:19
Израиль сорвал 40 атак ИГ
19:18
В туннеле застрял поезд с пассажирами
18:44
Полиция изъяла 22 миллиона таблеток амфетамина  
18:20
Шары с зажигательной смесью обнаружили у границы с Иорданией
17:49
Пингвины-геи усыновят птенца  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus