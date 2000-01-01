16.10 01:24 MIGnews.com

Годовщина восстания в лагере смерти Собибор

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В эти дни отмечается годовщина восстания в нацистском лагере смерти Собибор. Депутат Ксения Светлова (Ха-Тнуа):"75 лет назад еврей, офицер Красной армии, Александр Печерский вместе с друзьями Семеном Розенфельдом, Аркадием Вайспапиром и другими совершили невозможное: они подняли восстание в лагере смерти и смогли вырваться на свободу. Побег из Собибора был, пожалуй, единственным успешным побегом из лагерей смерти фашистов. Восстание узников Собибора еще раз напоминает нам о том, что история еврейского народа во Второй мировой войне - это история Катастрофы, но и история мужества и героизма. Возглавивший восстание Александр Печерский воевал с нацистами до того, как попал в плен. И продолжил свою борьбу вместе с друзьями-евреями уже находясь в лагере смерти. Я обращалась в прошлом году в мемориальный комплекс Яд Вашем с просьбой рассказать в экспозиции музея об Александре Печерском и о его подвиге, но история Собибора, которую показывают в Яд Вашем так до сих пор и не дополнена и рассказ об Александре Печерском - не добавлен. В России Печерского считают героем, и история побега из Собибора широко известна. Президент России Путин с гордостью рассказывает о том, как увековечена история восстания в Собиборе. Очень жаль, что именно в Израиле о восстании в Собиборе и о героической борьбе против фашистов в лагере смерти Собибор евреев из СССР знают недостаточно. Я вновь обращаюсь к руководителям Яд Вашем с просьбой предоставить должное место в экспозиции музея полной истории восстания в Собиборе и рассказе о личности лидера этого восстания, Александра Печерского. В Израиле дети вырастают, не зная о том, что происходило на Восточном фронте, о зверствах фашистов на территории бывшего СССР, они ничего не знают о героизме и самоотверженности воинов-евреев сражавшихся с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны. Мы обязаны этим героям нашей жизнью. Я призываю муниципалитеты называть в честь евреев-героев той страшной войны улицы и площади городов, увековечить их память. И требую у министерства просвещения ввести в школах страны обязательное изучение истории подвига и героизма евреев СССР, сражавшихся с фашистами".