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Известная картина Марка Шагала нарисована на скатерти | Фото:16.09 06:25   MIGnews.com

Известная картина Марка Шагала нарисована на скатерти

Марк Шагал, известный художник 20-го века, почти никогда не использовал черный цвет, заявили исследователи. Он также был настолько беден в начале карьеры, что его знаменитая работа 1912 года "Скрипач" была нарисована на скатерти.

По их словам, клетчатый рисунок ткани хорошо виден в тех частях картины, где краска слегка просвечивает.

"У него было так мало денег, что он покупал холсты у блошиных рынков, вы знаете, он рисовал на любом холсте, который ему доставался", - сказал Мета Шаванн, консерватор в амстердамском музее Стеделийк. "Таким образом, это могла быть простыня, или ночная рубашка, даже скатерть".

Музей Стеделийк выставит 38 работ Шагала в этом месяце вместе с другими работами художников-иммигрантов в Париже, которые изменили современное искусство, включая Пикассо и Мондриана. Шагал, родившийся в 1887 году в деревне, которая сейчас относится к территории Беларуси, уехал в Париж в 1910 году, а затем бежал во время Второй мировой войны в Нью-Йорк в 1940-х годах, прежде чем вернуться во Францию.


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