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YouTube 15.06 08:05   MIGnews.com

Давид Гроссман стал лауреатом Букеровской премии

Роман израильского писателя Давида Гроссмана был удостоен Международной Букеровской премии. Так образом, он стал первым израильским писателем, который получил данную награду.

Его роман под названием "A Horse Walks Into A Bar" ("Лошадь заходит в бар") бы написан на иврите. Гроссман в своей книге описывает один необычный вечер в обычном стендап-комеди клубе в Нетании.

Роман был переведен на английский язык Джессикой Коэн.

Церемония награждения состоялась в Лондоне в среду, 14 июня. В свою очередь, Давид Гроссман заявил, что горд и взволнован получением премии.

Израильтянин обошел шестерых конкурентов из Франции, Дании, Норвегии, Аргентины и даже своего земляка Амоса Оза.

Также 63-летний писатель получил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов ($64 тыс.), которое будет разделено с его переводчицей.
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