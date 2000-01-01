15.06 08:05 MIGnews.com

Давид Гроссман стал лауреатом Букеровской премии

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Роман израильского писателя Давида Гроссмана был удостоен Международной Букеровской премии. Так образом, он стал первым израильским писателем, который получил данную награду.Его роман под названием "A Horse Walks Into A Bar" ("Лошадь заходит в бар") бы написан на иврите. Гроссман в своей книге описывает один необычный вечер в обычном стендап-комеди клубе в Нетании.Роман был переведен на английский язык Джессикой Коэн.Церемония награждения состоялась в Лондоне в среду, 14 июня. В свою очередь, Давид Гроссман заявил, что горд и взволнован получением премии.Израильтянин обошел шестерых конкурентов из Франции, Дании, Норвегии, Аргентины и даже своего земляка Амоса Оза.Также 63-летний писатель получил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов ($64 тыс.), которое будет разделено с его переводчицей.