16.02 04:11 MIGnews.com

Продолжение "Игры престолов" переносится еще на один год

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Американский писатель Джордж Мартин предупредил своих читателей о переносе выхода шестой части фэнтезийной саги "Песнь льда и пламени". Соответствующее заявление он сделал в своем блоге на Livejournal.По словам писателя, поклонникам "Игры престолов" не стоит рассчитывать на продолжение серии в 2018 году, как это планировалось ранее, поскольку сперва он планирует выпустить первую часть дилогии "Пламя и кровь" с полным описанием истории династии Таргариен. И только после выхода книги о золотоволосых повелителей драконов, он приступит к написанию шестой части саги под названием "Ветра зимы".Роман станет предпоследней частью цикла "Песнь льда и пламени".Ранее предполагалось, что "Ветра зимы" будут завершены между 2015-2018 годами.