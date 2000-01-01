16.01 01:16 MIGnews.com

Стивена Кинга раскритиковали за высказывания об "Оскаре"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Писатель Стивен Кинг подвергся резкой критике после того, как сказал, что вопрос разнообразия не должен быть фактором для конкурса "Оскар".Автор в своем Твиттере сказал, что "только качество фильмов" имеет значение. После объявления номинаций на Оскар, в соцсетях стали говорить о том, что среди номинантов только одна темнокожая актриса.В своем посте Кинг написал: "Как писатель, мне разрешено номинироваться только в 3 категориях: "Лучшая картина", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий"."Для меня проблема разнообразия - как она относится к отдельным актерам и режиссерам, во всяком случае - не возникла. Тем не менее ...""Я никогда не стал бы рассматривать разнообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, что делать иначе было бы неправильно." Кинг позже добавил: "Самое важное, что мы можем сделать как художники и творческие люди, - это убедиться, что у каждого есть один и тот же объектив, независимо от пола, цвета кожи или ориентации.""Сейчас такие люди плохо представлены, и не только в искусстве. Вы не можете выиграть награды, если вы вне игры".