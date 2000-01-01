Стивена Кинга раскритиковали за высказывания об "Оскаре"
Писатель Стивен Кинг подвергся резкой критике после того, как сказал, что вопрос разнообразия не должен быть фактором для конкурса "Оскар".
Автор в своем Твиттере сказал, что "только качество фильмов" имеет значение. После объявления номинаций на Оскар, в соцсетях стали говорить о том, что среди номинантов только одна темнокожая актриса.
В своем посте Кинг написал: "Как писатель, мне разрешено номинироваться только в 3 категориях: "Лучшая картина", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший оригинальный сценарий".
"Для меня проблема разнообразия - как она относится к отдельным актерам и режиссерам, во всяком случае - не возникла. Тем не менее ..."
"Я никогда не стал бы рассматривать разнообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, что делать иначе было бы неправильно." Кинг позже добавил: "Самое важное, что мы можем сделать как художники и творческие люди, - это убедиться, что у каждого есть один и тот же объектив, независимо от пола, цвета кожи или ориентации."
"Сейчас такие люди плохо представлены, и не только в искусстве. Вы не можете выиграть награды, если вы вне игры".