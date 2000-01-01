14.09 20:28 MIGnews.com

Умер известный венгерский писатель, переживший Холокост

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Известный венгерский писатель и антикоммунистический диссидент Дьёрдь (Джордж) Конрад скончался в пятницу, 13 сентября, в возрасте 86 лет, сообщает венгерское государственное информационное агентство MTI. Один из лучших венгерских писателей Конрад, чьи романы и эссе были переведены на многие языки мира, умер после долгой болезни в своем доме.Он родился в 1933 году в еврейской семье в восточном городе Дебрецен, а вырос в городе Береттёуйфалу - недалеко от румынской границы. В июне 1944 года он едва пережил Холокост, успев на поезд в Будапешт за день до депортации еврейского населения города в Освенцим. Почти все его школьные одноклассники погибли. "Я стал взрослым в возрасте 11 лет", - написал он в своей автобиографии "Отъезд и возвращение" (2001).Конрад принял участие в неудавшемся антисоветском восстании в Венгрии в 1956 году, но в отличие от своей сестры и нескольких сотен тысяч беженцев, Конрад решил остаться. Первый роман Конрада "The Case Worker" (1969), основанный на его опыте социального работника, работающего с детьми, был переведен на 13 языков.Позже, работая социологом, он стал соавтором эссе, посвященного социальным проблемам в новых микрорайонах, но имевшим место среди коммунистических властей. Его второй роман "Строитель города", известный своим экспериментальным языком и формой, не был опубликован по политическим причинам.Между 1973 и 1988 годами его книги почти постоянно запрещались, сначала издавались за пределами Венгрии или подпольными "самиздатами".Получив несколько литературных и государственных наград в стране и за рубежом, в 1997 году он также стал первым иностранцем, избранным главой престижной Берлинской Академии дер Кунсте. Конрад также был ключевой фигурой в диссидентском движении.Он стал соучредителем либеральной политической партии СЗДСЗ в 1988 году, а спустя десятилетия стал резким критиком нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Орбан был "самым ядовитым политиком, которого Венгрия знала с момента падения коммунизма", сказал он после того, как правительство начало кампанию в СМИ против либерального американо-венгерского финансиста Джорджа Сороса в 2017 году.