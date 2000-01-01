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В Киеве рассказали о ходе подготовки к Евровидению 15.04 03:17   MIGnews.com

В Киеве рассказали о ходе подготовки к Евровидению

Подготовка к песенному конкурсу "Евровидение" в Киеве идет по графику, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

В настоящее время идет монтаж сцены и зрительских мест в Международном выставочном центре. Организаторы ожидают, что конкурс 2017 года станет рекордным по количеству сценического оборудования.

Ранее в СМИ появилась информация о существенном отставании от графика и возможном переносе конкурса, однако отставание удалось устранить.

Напомним, Россия не примет участие в конкурсе2017 года. Украинская сторона запретила въезд в страну представительнице РФ Юлии Самоловой. От предложенных Европейским вещательным союзом (EBU) альтернатив "Первый канал" отказался. Телеканал не станет транслировать конкурс.
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