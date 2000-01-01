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Гастроли израильского певца Омера Адама в США отменены 14.03 10:05   MIGnews.com

Гастроли израильского певца Омера Адама в США отменены

Известный израильский певец Омер Адам был вынужден отменить гастроли в США.

Адам намеревался дать в Америке три концерта.

Причиной отмены концертов стало то, что Адама и сопровождающие музыканты не получили въездных виз в США.

Продюсер Адама, Моше Ной, сообщил купившим билеты о том, что он работает над переносом концертов на более поздний срок - после того, как проблема с визами будет решена.
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