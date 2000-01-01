14.03 10:05 MIGnews.com
Гастроли израильского певца Омера Адама в США отменены
Известный израильский певец Омер Адам был вынужден отменить гастроли в США.
Адам намеревался дать в Америке три концерта.
Причиной отмены концертов стало то, что Адама и сопровождающие музыканты не получили въездных виз в США.
Продюсер Адама, Моше Ной, сообщил купившим билеты о том, что он работает над переносом концертов на более поздний срок - после того, как проблема с визами будет решена.
Поделиться
Все по теме
Комментарии