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Картину Гитлера выставили на выставке безумия в Италии 15.03 05:16   MIGnews.com

Картину Гитлера выставили на выставке безумия в Италии

Небольшую картину фюрера Третьего рейха впервые представили на открывшейся в итальянском городе Сало выставке "Музей безумия", куратором которой стал известный итальянский арт-критик Витторио Згарби. Он невысоко оценил произведение немецкого диктатора.

"Это полная дрянь, картина отчаявшегося человека. Она… многое может сказать о его психике: здесь видно не величие, а убожество", — сказал он о картине Гитлера.

На ней изображены женщина и сидящий за столом мужчина на фоне уходящего вдаль коридора, создающего иллюзию бесконечной перспективы. Небольшой холст, выполненный маслом в темных тонах, предоставил частный коллекционер из Германии, ранее произведение никогда не выставлялось.

Выставка проходит до 16 ноября в городке Сало в северной области Ломбардия. Помимо Гитлера, здесь выставляются также произведения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.
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