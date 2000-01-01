Картину Гитлера выставили на выставке безумия в Италии
Небольшую картину фюрера Третьего рейха впервые представили на открывшейся в итальянском городе Сало выставке "Музей безумия", куратором которой стал известный итальянский арт-критик Витторио Згарби. Он невысоко оценил произведение немецкого диктатора.
"Это полная дрянь, картина отчаявшегося человека. Она… многое может сказать о его психике: здесь видно не величие, а убожество", — сказал он о картине Гитлера.
На ней изображены женщина и сидящий за столом мужчина на фоне уходящего вдаль коридора, создающего иллюзию бесконечной перспективы. Небольшой холст, выполненный маслом в темных тонах, предоставил частный коллекционер из Германии, ранее произведение никогда не выставлялось.
Выставка проходит до 16 ноября в городке Сало в северной области Ломбардия. Помимо Гитлера, здесь выставляются также произведения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.