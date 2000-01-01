15.03 05:16 MIGnews.com

Картину Гитлера выставили на выставке безумия в Италии

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Небольшую картину фюрера Третьего рейха впервые представили на открывшейся в итальянском городе Сало выставке "Музей безумия", куратором которой стал известный итальянский арт-критик Витторио Згарби. Он невысоко оценил произведение немецкого диктатора."Это полная дрянь, картина отчаявшегося человека. Она… многое может сказать о его психике: здесь видно не величие, а убожество", — сказал он о картине Гитлера.На ней изображены женщина и сидящий за столом мужчина на фоне уходящего вдаль коридора, создающего иллюзию бесконечной перспективы. Небольшой холст, выполненный маслом в темных тонах, предоставил частный коллекционер из Германии, ранее произведение никогда не выставлялось.Выставка проходит до 16 ноября в городке Сало в северной области Ломбардия. Помимо Гитлера, здесь выставляются также произведения Антонио Лигабуэ и Винсента Ван Гога.