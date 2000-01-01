14.03 21:56 MIGnews.com

Snoop Dogg выпустил клип, в котором стреляет в клоуна-Трампа

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Популярный американский рэп-исполнитель Снуп Догг выпустил новый клип, в котором показал президента США Дональда Трампа в образе клоуна, в которого он стреляет. При этом довольно сложно судить, что подразумевал певец, так как по сюжету пистолет оказался игрушечным и вместо пули из его дула вылетел влажок с надписью "BANG" ("Бах!")."Мне кажется, что множество людей делают крутые записи, веселятся, тусуются, но никто не имеет дела с реальной проблемой — с чертовым клоуном в качестве президента", - отметил Snoop Dogg, подчеркнув, что в своем новом клипе хотел показать нечто реальное, и дать голос тем людям, у которых его нет.Стоит отметить, что в конце прошлого года исполнитель намеревался перебраться в Канаду в связи с победой Дональда Трампа на выборах.