"Король вальса" Андре Рье возвращается в Израиль!

Неподражаемый скрипач и дирижер Андре Рье и его оркестр возвращаются в Израиль с новой программой!
Встречайте «короля вальса» с великолепным оркестром им. Иоганна Штрауса, хором и солистами! Всего один концерт голландского скрипача и дирижера Андре Рье в Израиле состоится 4 ноября 2020 года в Тель-Авиве в зале Менора Мевтахим.
После невиданного аншлага в 2018 году Андре Рье возвращается в Израиль.
«Я и мой оркестр счастливы вернуться в Израиль спустя два года после волнующего и незабываемого прошлого визита. Вы принимали нас так тепло и сердечно, с такой любовью. Так прекрасно снова приехать в Израиль уже в этом ноябре. Я приглашаю вас побывать на нашем празднике любви, жизни и, разумеется, музыки», - Андре Рье.
Андре Рье, «король вальса», вновь готов удивлять и очаровывать публику необычной манерой исполнения классических произведений, ярким шоу и удивительным талантом. Он делает классику доступной и понятной для всех людей, заряжает удивительными эмоциями, музыка в его исполнении обретает неподражаемые оттенки и краски.
Он дает около 100 концертов в год, собирая на них до 700 тысяч зрителей. Вместе со своим оркестром им. Иоганна Штрауса, состоящим из 50 музыкантов, он выступает на пяти континентах, восхищая публику в Австралии, Японии, Южной Корее, Канаде, США и Европе. Концерт в Израиле является частью европейского международного турне.
Несколько лет назад, при полном аншлаге, на четырех незабываемых шоу он уже покорил израильскую публику. В ноябре Андре Рье выступит с совершенно новой программой. Знаменитый дирижер не ограничится только вальсами, на его концерте прозвучат народные песни, популярные мелодии из кинофильмов, оперетт, мюзиклов, ставшие шедеврами мировой музыки. Самыми настоящими хитами его концертов являются «Второй вальс» Шостаковича, музыка к кинофильму «Крестный отец», «Болеро» Равеля, «Завоевание рая». Обычно маэстро приглашает зрителей танцевать под звуки его уникального и известного вальса, а зал и сцена Менора
Мевтахим будут специально подготовлены под особый формат его выступления.
«Концерты Рье выходят за рамки музыки. Великолепные костюмы, огромные экраны, оркестр, международные солисты, романтическая атмосфера и много юмора - вот что делает шоу Андре Рье одним из незабываемых зрелищ для всех», - так пишет пресса.
Его выступления проходят при неизменных аншлагах. Их сложно назвать традиционными для концертов классической музыки. Это уникальные шоу с роскошными декорациями, удивительными спецэффектами и сюрпризами. А оркестр удивляет своей энергетикой, молодостью, сценическими костюмами и, конечно, полным погружением в мир музыки. Сам маэстро харизматичен, неизменно улыбчив и обаятелен. И даже дирижирует он своим симфоническим оркестром, играя на скрипке, лицом к зрителям.
За 30 лет альбомы Андре Рье разошлись сорокамиллионными тиражами, 30 раз возглавляли хит парады, выиграли British Music Awards (категория «Альбом года» и 500 Platinum Awards). The Wall Street Journal назвал его «Народным Маэстро». Его альбомы вошли в топ-5 в британских поп-чартах, а первый альбом держался в списке 10 лучших альбомов в Нидерландах более 10 лет. В Германии альбом попал в топ-5 списка «Золотые и платиновые альбомы» в кратчайшие сроки.
«...Моя музыка полна эмоций и любви. Люди, побывавшие на моих концертах, говорят, что им требуется время, чтобы вернуться из возвышенного мира музыки в обычную жизнь. Просто потрясающе чувствовать эту энергию каждый вечер», - говорит|Андре Рье.
Графики гастролей маэстро, его оркестра, хора и солистов расписаны на годы вперед. Не пропустите уникальный праздник музыки! Уже в этом ноябре в Тель-Авиве.