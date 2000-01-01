Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 14.02 16:52   MIGnews.com

96-летняя пережившая Холокост удостоена премии Израиля

Министр образования Нафтали Беннет сообщил, что Агнес Келети была удостоена премии Израиля по спорту и физической культуре. Беннет подтвердил рекомендацию комитета во главе с Яэлем Арадом. Арад является бывшей дзюдоисткой, которая стала первой израильтянкой, выигравшей олимпийскую медаль.

В рекомендации говорится, что "96-летняя Агнес Келети, которая завоевала 10 олимпийских медалей по спортивной гимнастике в Хельсинки (1952) и Мельбурне (1956) была увековечена в международном Зале славы.

Пережившая Холокост женщина родилась в Венгрии, репатриировалась в Израиль в 1957 году.

Агнес Келети стала одним из инициаторов гимнастики в Израиле, которая вела дисциплину в течение более 50 лет, обучала гимнастов и руководила поколением тренеров и победителей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:58
В метротрамвае Тель-Авива появится "красная" линия
17:27
Израиль тайно отозвал посла в Египте
16:23
Турция: задержан, планировавший теракт в ночном клубе
16:02
Ривлин: "Израиль должен аннексировать Иудею и Самарию"
15:51
Курды между Россией и Турцией
15:21
Пушков: из-за отставки Флинна отношения РФ и США - мишень
14:55
Южная Корея и США проведут совместные военные учения
14:33
Турцию просят допросить чеченского киллера
14:21
Во Франции не стихают беспорядки после избиения мигранта
14:05
Инцидент с лайнером easyJet в аэропорту Бен-Гурион
13:26
Европа переоценила негативное влияние Brexit на Британию
13:00
"Мразь бесчинствует в предместьях Парижа"
12:50
Миграционные "чистки" в США продолжаются
12:14
В США назначен и.о. советника президента по нацбезопасности
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus