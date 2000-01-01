14.02 16:52 MIGnews.com

96-летняя пережившая Холокост удостоена премии Израиля

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Министр образования Нафтали Беннет сообщил, что Агнес Келети была удостоена премии Израиля по спорту и физической культуре. Беннет подтвердил рекомендацию комитета во главе с Яэлем Арадом. Арад является бывшей дзюдоисткой, которая стала первой израильтянкой, выигравшей олимпийскую медаль.В рекомендации говорится, что "96-летняя Агнес Келети, которая завоевала 10 олимпийских медалей по спортивной гимнастике в Хельсинки (1952) и Мельбурне (1956) была увековечена в международном Зале славы.Пережившая Холокост женщина родилась в Венгрии, репатриировалась в Израиль в 1957 году.Агнес Келети стала одним из инициаторов гимнастики в Израиле, которая вела дисциплину в течение более 50 лет, обучала гимнастов и руководила поколением тренеров и победителей.