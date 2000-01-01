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Главный муфтий запретил саудам ходить на концерты и в кино | Фото: Thinkstock14.01 12:58   MIGnews.com

Главный муфтий запретил саудам ходить на концерты и в кино

Главный священнослужитель Саудовской Аравии, верховный муфтий Абдулазиз аль-Шейх решил предупредить жителей и правительство королевства о "порочности" кинотеатров и музыкальных концертов, заявив, что они наносят непоправимый ущерб нравственности, поэтому ни в коем случае не должны быть разрешены в саудовском обществе.

Таким образом он ответил на вопрос о планах главного управления по развлечениям Саудовской Аравии начать выдавать лицензии на проведение концертов, и изучить планы открытия кинотеатров.

"Мы знаем, что на музыкальных концертах и в кинотеатрах распространяют разврат", - цитирует телеобращение верховного муфтия сайт Sabq.

Аль-Шейх напоминает, что в кинотеатрах могут показываться "развратные, непристойные, аморальные и атеистические фильмы", потому что они "отталкиваются от фильмов, которые ввозят, чтобы изменить культуру" саудов.

Кроме того, он считает, что ничем хорошим не закончится и проведение концертов, так как музыкальные развлечения являются призывом к "смешению полов".

"Поначалу они выделят для женщин отдельную зону, но в итоге и мужчины, и женщины будут находиться в одном секторе. Это разлагает мораль и разрушает нравственные ценности", - сказал он.

Развлекаться муфтий предлагает, не выходя за рамки "культурной и научной среды", подчеркивая, что для этого не обязательно "открывать двери злу" в виде концертов и кино.

Стоит отметить, что развитие в Саудовской Аравии развлекательной сферы является частью разработанной заместителем кронпринца Мохаммадом бин Салманом аль-Саудом политической программы Эр-Рияда Saudi Vision 2030, целью которой является снижение зависимости казны от добычи углеводородов. В целом, программа включает около 80 проектов общей стоимостью до 25 млн. долларов.
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