В Голливуде назвали режиссера десятилетия

Дени Вильнев назван Голливудской ассоциацией кинокритиков режиссером десятилетия. Соответствующую награду режиссеру вручат на церемонии, которая состоится 9 января.
В течение последних десяти лет Дени Вильневым сняты шесть полнометражных фильмов - "Пожары", "Пленницы", "Враг", "Убийца", "Прибытие" и "Бегущий по лезвию 2049", пять из которых были номинированы на "Оскар", а два из них были отмечены престижной наградой: "Прибытие" - за лучший монтаж звука и "Бегущий по лезвию 2049", получивший приз Киноакадемии за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. Об этом сообщает Афиша Daily.
Также сообщается, что в 2020 году ожидается выход новой картины Вильнева "Дюна", являющийся экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта.