13.10 11:23 MIGnews.com

Парижскому музею Холокоста передали уникальный экспонат

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Гаагский международный трибунал передал Мемориалу Холокоста в Париже сотни часов аудио-хроник Нюрнбергского процесса.Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.Соответствующая инициатива стала частью усилий, направленных на обнародование исторически важных документов. Записи оцифрованы и будут доступны как в Парижском мемориале, так и в Мемориальном музее Холокоста США (Вашингтон).Церемония по случаю официальной передачи состоялась в суде в четверг. Судья МУС Антонио Аугусто Канкадо Триндаде подарил USB-накопитель председателю парижского Мемориала Эрику Ротшильду."Извините, это не очень впечатляюще. У нас нет коробок старых файлов, чтобы показать их вам", - прокомментировал событие Ротшильд.Стоит отметить, что термин "Нюрнбергские трибуналы" обычно относится к двум отдельным группам судебных процессов: суд над крупными военными преступниками (1945–1956 гг.), проводившийся в Нюрнбергском международном военном трибунале против 24 представителей нацистского режима, а также последующие Нюрнбергские судебные процессы (1946–1949 гг.), проводившиеся в судах США против 177 высокопоставленных чиновников.