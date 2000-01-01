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Парижскому музею Холокоста передали уникальный экспонат | Фото: AFP13.10 11:23   MIGnews.com

Парижскому музею Холокоста передали уникальный экспонат

Гаагский международный трибунал передал Мемориалу Холокоста в Париже сотни часов аудио-хроник Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.

Соответствующая инициатива стала частью усилий, направленных на обнародование исторически важных документов. Записи оцифрованы и будут доступны как в Парижском мемориале, так и в Мемориальном музее Холокоста США (Вашингтон).

Церемония по случаю официальной передачи состоялась в суде в четверг. Судья МУС Антонио Аугусто Канкадо Триндаде подарил USB-накопитель председателю парижского Мемориала Эрику Ротшильду.
"Извините, это не очень впечатляюще. У нас нет коробок старых файлов, чтобы показать их вам", - прокомментировал событие Ротшильд.

Стоит отметить, что термин "Нюрнбергские трибуналы" обычно относится к двум отдельным группам судебных процессов: суд над крупными военными преступниками (1945–1956 гг.), проводившийся в Нюрнбергском международном военном трибунале против 24 представителей нацистского режима, а также последующие Нюрнбергские судебные процессы (1946–1949 гг.), проводившиеся в судах США против 177 высокопоставленных чиновников.


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