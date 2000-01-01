В голландских музеях обнаружены картины, похищенные у евреев
В голландских музеях хранятся по меньшей мере 170 произведений искусства, которые, возможно, были украдены у еврейских владельцев во время Холокоста, сообщила специально созданная комиссия после года расследований, передает в субботу, 13 октября The Times of Israel.
По данным ежедневного издания Het Parool, среди найденных полотен похищенных у евреев, были такие шедевры как "Саломея с головой Крестителя" работы Яна Адама Круземана, которая хранится в в королевском музее искусств "Рейксмюсеум" в Амстердаме; "Движение" Ганса Мемлинга из музея Бойманса Ван Бьюнингена в Роттердаме и акварель от Василия Кандинского.
В целом, рассматриваемые произведения находятся в пределах не менее 42 музеев в соответствии с десятилетним исследовательским проектом исследовательской группы Museal Works с 1933 года, в которую входят опытные специалисты.
На данный момент эксперты работают над тем, чтобы разыскать наследников законных владельцев картин, многие из которых, возможно, были проданы евреями под давлением после того, как нацисты пришли к власти в Германии в 1933 году. Другие, возможно, были украдены нацистами или их сотрудниками.