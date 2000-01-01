13.06 12:30 MIGnews.com

У Николая Расторгуева случился инфаркт перед концертом

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Российские медики госпитализировали фронтмена группы "Любэ", певца Николая Расторгуева, которому перед началом концерта стало плохо.Как отмечает "Интерфакс", недомогание артист почувствовал непосредственно перед выходом на сцену в Туле, где он должен был выступить по случаю Дня России, 12 июня. Вместо этого его увезли в одну из местных клиник.В итоге, музыкантам пришлось выйти на сцену без фронтмена, а солистами выступили местные исполнители и бэк-вокалисты. Зрителям концерта сообщили, что Расторгуев принять участие в концерте не сможет.Несмотря на появившиеся в СМИ слухи о критическом состоянии певца, его концертный директор Олег Головко утверждает, что жизни Расторгуева ничего не угрожает."Стабильно все, вся остальная информация будет позже!", - заявил он порталу "Звезда".