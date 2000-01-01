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У Николая Расторгуева случился инфаркт перед концертом 13.06 12:30   MIGnews.com

У Николая Расторгуева случился инфаркт перед концертом

Российские медики госпитализировали фронтмена группы "Любэ", певца Николая Расторгуева, которому перед началом концерта стало плохо.

Как отмечает "Интерфакс", недомогание артист почувствовал непосредственно перед выходом на сцену в Туле, где он должен был выступить по случаю Дня России, 12 июня. Вместо этого его увезли в одну из местных клиник.

В итоге, музыкантам пришлось выйти на сцену без фронтмена, а солистами выступили местные исполнители и бэк-вокалисты. Зрителям концерта сообщили, что Расторгуев принять участие в концерте не сможет.




Несмотря на появившиеся в СМИ слухи о критическом состоянии певца, его концертный директор Олег Головко утверждает, что жизни Расторгуева ничего не угрожает.

"Стабильно все, вся остальная информация будет позже!", - заявил он порталу "Звезда".
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