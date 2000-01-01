Израиль всю ночь праздновал победу на "Евровидении"
После победы израильтянки Неты Барзилай на конкурсе "Евровидение" на центральных площадях Тель-Авива собрались тысячи людей, отмечая это радостное событие массовыми гуляниями. Теперь ожидается, что Иерусалим примет "Евровидение" в следующем году.
Напомним, 25-летняя певица, исполнившая композицию под названием Toy, набрала 529 баллов. Всего в состоявшемся в Лиссабоне финале конкурса приняли участие певцы из 26 стран.
По данным издания, восторженные люди размахивали израильскими флагами, скандировали "Нета, Нета!", обнимались,купались в фонтанах.
Отметим, что победа Израиля, впервые с 1998 года, означает, что у еврейского государства появилось право на проведение финала в следующем году.
Экстравагантной участнице букмекеры пророчили серьезные шансы на победу в главном песенном конкурсе Европы, и они не ошиблись.
Как известно, Барзилай получила путевку на "Евровидение" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. До этого она служила в израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном лагере для молодых музыкантов. В 2016 году Netta выступила сооснователем ансамбля The Experiment.
Песню Toy для нее написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали - автор гимна Тель-Авива
"Я так счастлива! Большое спасибо всем. Я люблю тебя, Израиль, в следующем году в Иерусалиме", - сказал Нета после оглашения.