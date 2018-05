13.05 09:24 MIGnews.com

Израиль всю ночь праздновал победу на "Евровидении"

ביצוע פנטסטי. היידה נטע! בשבילנו את מספר 1 — ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) 12 мая 2018 г.

После победы израильтянки Неты Барзилай на конкурсе "Евровидение" на центральных площадях Тель-Авива собрались тысячи людей, отмечая это радостное событие массовыми гуляниями. Теперь ожидается, что Иерусалим примет "Евровидение" в следующем году.Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Times of Israel Напомним , 25-летняя певица, исполнившая композицию под названием Toy, набрала 529 баллов. Всего в состоявшемся в Лиссабоне финале конкурса приняли участие певцы из 26 стран.По данным издания, восторженные люди размахивали израильскими флагами, скандировали "Нета, Нета!", обнимались,купались в фонтанах.Отметим, что победа Израиля, впервые с 1998 года, означает, что у еврейского государства появилось право на проведение финала в следующем году.Экстравагантной участнице букмекеры пророчили серьезные шансы на победу в главном песенном конкурсе Европы, и они не ошиблись.Как известно, Барзилай получила путевку на "Евровидение" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. До этого она служила в израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном лагере для молодых музыкантов. В 2016 году Netta выступила сооснователем ансамбля The Experiment.Песню Toy для нее написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали - автор гимна Тель-Авива"Я так счастлива! Большое спасибо всем. Я люблю тебя, Израиль, в следующем году в Иерусалиме", - сказал Нета после оглашения.Победительницу поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. "В следующем году в Иерусалиме", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.Уходящий в отставку мэр Иерусалима Нир Баркат также поздравил Нету Барзилай, заявив, что его преемнник сделает все, чтобы следующий конкурс "Евровидения" прошел в Иерусалиме успешно."Фантастическим" назвал выступление Неты Барзилай министр транспорта и разведки Исраэль Кац (в сети Twitter).