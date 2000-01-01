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Израиль всю ночь праздновал победу на `Евровидении` | Фото:13.05 09:24   MIGnews.com

Израиль всю ночь праздновал победу на "Евровидении"

После победы израильтянки Неты Барзилай на конкурсе "Евровидение" на центральных площадях Тель-Авива собрались тысячи людей, отмечая это радостное событие массовыми гуляниями. Теперь ожидается, что Иерусалим примет "Евровидение" в следующем году.

Об этом в воскресенье, 13 мая сообщает The Times of Israel.

Напомним, 25-летняя певица, исполнившая композицию под названием Toy, набрала 529 баллов. Всего в состоявшемся в Лиссабоне финале конкурса приняли участие певцы из 26 стран.

По данным издания, восторженные люди размахивали израильскими флагами, скандировали "Нета, Нета!", обнимались,купались в фонтанах.

Отметим, что победа Израиля, впервые с 1998 года, означает, что у еврейского государства появилось право на проведение финала в следующем году.

Экстравагантной участнице букмекеры пророчили серьезные шансы на победу в главном песенном конкурсе Европы, и они не ошиблись.

Как известно, Барзилай получила путевку на "Евровидение" благодаря победе в израильском музыкальном реалити-шоу. До этого она служила в израильском военном оркестре, работала инструктором в профессиональном лагере для молодых музыкантов. В 2016 году Netta выступила сооснователем ансамбля The Experiment.

Песню Toy для нее написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали - автор гимна Тель-Авива

"Я так счастлива! Большое спасибо всем. Я люблю тебя, Израиль, в следующем году в Иерусалиме", - сказал Нета после оглашения.


Победительницу поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. "В следующем году в Иерусалиме", - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Уходящий в отставку мэр Иерусалима Нир Баркат также поздравил Нету Барзилай, заявив, что его преемнник сделает все, чтобы следующий конкурс "Евровидения" прошел в Иерусалиме успешно.

"Фантастическим" назвал выступление Неты Барзилай министр транспорта и разведки Исраэль Кац (в сети Twitter).




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