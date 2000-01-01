13.05 08:49 MIGnews.com

Мири Регев: Нетта обыграла всех

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Министр культуры Израиля Мири Регев тепло поздравила победительницу Eurovision Нетту Барзилай.Регев написала: “Какой молодец, обыграла всех, мы расчувствовались, ты принесла большую честь Государству Израиль!”Регев добавила: “Нетта принесла большой подарок Государству Израиль, празднующему 70-ю годовщину Независимости и Иерусалиму, который сегодня празднует 51-ю годовщину Освобождения и Объединения. В следующем году Eurovision - в Иерусалиме. Мы сделаем все, чтобы принять этот конкурс в наилучшем виде”.