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13.05 08:49   MIGnews.com

Мири Регев: Нетта обыграла всех

Министр культуры Израиля Мири Регев тепло поздравила победительницу Eurovision Нетту Барзилай.

Регев написала: “Какой молодец, обыграла всех, мы расчувствовались, ты принесла большую честь Государству Израиль!”

Регев добавила: “Нетта принесла большой подарок Государству Израиль, празднующему 70-ю годовщину Независимости и Иерусалиму, который сегодня празднует 51-ю годовщину Освобождения и Объединения. В следующем году Eurovision - в Иерусалиме. Мы сделаем все, чтобы принять этот конкурс в наилучшем виде”.
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