13.05

Израиль победил на конкурсе Евровидения

Нетта Барзилай с песней "Toy" заняла первое место в песенном конкурсе Евровидение!По результатам голосования она получила 529 баллов от жюри и зрителей. Второе место заняла певица из Кипра Элени Фурейра (Fuego). Она набрала 436 баллов.Австрийский исполнитель Сезар Семпсон с песней Nobody But You занял третье место, набрав 342 балла.