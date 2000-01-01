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В Израиле появится юниорская сборная по точным наукам | Фото:13.05 12:48   MIGnews.com

В Израиле появится юниорская сборная по точным наукам

В этом году Министерство образования и Центр ученых будущего впервые создают научную юниорскую команду. Команда будет тренироваться в течение двух лет по целому ряду предметов и получит широкое научное образование наряду с творческим мышлением. В состав сборной войдут 200 школьников, начиная с седьмого класса.

Юниорская сборная представляет собой резерв для старшей сборной, участвующей в международных олимпиадах по математике, физике, химии и компьютерным наукам. Путь в сборную, которой выпадает честь представлять страну на престижном международном соревновании, начинается в юниорской команде.

"Министерство образования придает большое значение формированию следующего поколения израильских научных олимпийских команд. Мы предоставим юниорской команде все необходимое, чтобы преуспеть, и предоставим равные шансы каждому ученику из каждого сектора попасть в эту сборную" - говорит генеральный директор министерства Шмуэль Абуав.
В Израиле появится юниорская сборная по точным наукам | Фото:
Эли Фрид, гендиректор Центра ученных будущего подчеркнул: "Для нас важно, чтобы молодое поколение начинало готовиться к олимпиадам уже с 7 класса. В течение многих лет старшеклассники из Израиля представляли государство на Международных олимпиадах по науке, и до сих пор подготовка учащихся начиналась в старших классах. В этом году мы решили открыть пятую команду, юниорскую, цель которой будет пополнять ряды старших сборных в будущем".

Занятия будут проходить в лабораториях и комплексах университета, сопровождающего сборную. Команду будут тренировать представители академических кругов с большим опытом научной и преподавательской деятельности, обучавшие сборные прошлых лет. Участники сборной будут получать еженедельные задания для практики и самообразования.

Через два года обучения каждый член сборной будет сдавать экзамены в сфере своей специализации (математика, физика, химия и компьютерные науки). Дальнейшие занятия будут проходить в соответствии с выбранной дисциплиной и в рамках подготовки к международной олимпиаде. Участник может выбрать одну или две области специализации, в соответствии со своими способностями. На протяжении всей программы участники будут сдавать экзамены и проходить проверки на соответствие сборной и ее целям.

Отборочный экзамен в сборную состоится в школах 15 или 24 мая, по выбору школы.
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