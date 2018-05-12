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Названы даты проведения Eurovision в Израиле 13.05 12:21   MIGnews.com

Названы даты проведения Eurovision в Израиле

Празднования в связи с победой Нетты Барзилай в Eurovision еще не закончились, как стали известны даты проведения международного конкурса в Израиле.

Полуфинал пройдет в Израиле 21 и 23 мая, а гранд-финал - 25 мая.

В то время как многие говорят, что Eurovision организуют в Тель-Авиве, муниципалитет Иерусалима опубликовал фотографию зала Arena, намекая на то, что конкурс пройдет именно там. Ранее Eurovision устраивался в Биньяней Ха Ума в Иерусалиме.



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