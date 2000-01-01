Израильтянка покорила Евровидение-2018

Очаровательная и зажигательная израильская певица Нетта Барзилай этой ночью покорила песенный конкурс Евровиденье-2018, оправдав ожидания букмекеров, миллионов своих поклонников и зрителей Youtube.
Выступая на пресс-конференции в Лиссабоне в субботу вечером, 25-летняя певица заявила, что она была рада, что ее победа помогла изменить образ Израиля, сообщает The Times of Israel.
Песня Нетты Toy стала настоящим манифестом силы и уверенности, особенно женской. Оригинальный ролик на канале Youtube уже собрал без малого 28 миллионов просмотров.
Израильтянка заняла первое место с внушительным отрывом, не оставив ни единого шанса соперникам на сомнение.
Нетта отвоевала 529 баллов, за ней Элени Фурейра из Кипра – 436 баллов, дальше Сезар Семпсон из Австрии – 342 балла.
" Как здорово, что мы выиграли Евровидение. Я горжусь тем, что в следующем году я принесу это волшебное событие в Израиль", - отметила Барзилай.
Певица также добавила, что она любит свою страну и "у Израиля есть повод для празднования".
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу лично позвонил Нете Барзилай, чтобы поздравить ее с победой на конкурсе.
"У меня для тебя два слова – "капара алайх". Ты самый лучший посол Израиля в мире. Мы смотрели конкурс, я и моя жена Сара, и дети, и повторяли – Нета, Нета, Нета. Мы любим тебя", - сказал глава правительства.