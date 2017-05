13.05 21:21 MIGnews.com

Онлайн-трансляция Евровидения-2017. Список участников финала

Напоминаем, что трансляция финала песенного конкурса Евровидение-2017 начнется ровно через полчаса – в 22.00.Израильтянин IMRI, чье полное имя Имри Зив, благополучно преодолев позавчера второй полуфинал, прошел в финальную часть и будет открывать список участников.Онлайн-трансляция шоу приведена ниже:Два полуфинальных этапа 62-го конкурса Евровидение, которое в этом году проходит в Киеве, в Международном выставочном центре, определили 20 финалистов. Еще 6 участников – это Украина (как принимающая страна), а также "большая пятерка" спонсоров конкурса: Италия, Великобритания, Германия, Франция и Испания.В целом порядок конкурсантов выглядит следующим образом:1. Израиль: IMRI – I Feel Alive2. Польша: Kasia Moś – Flashlight3. Беларусь: Naviband – Story of My Life4. Австрия: Nathan Trent – Running On Air5. Армения: Artsvik – Fly With Me6. Нидерланды: TOG3NE – Lights and Shadows7. Молдова: Sunstroke Project – Hey Mamma8. Венгрия: Joci Pápai – Origo9. Италия: Francesco Gabbani – Occidentali's Karma10. Дания: Anja – Where I Am11. Португалия: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois12. Азербайджан: Dihaj – Skeletons13. Хорватия: Jacques Houdek – My Friend14. Австралия: Isaiah – Don't Come Easy15. Греция: Demy – This is Love16. Испания: Manel Navarro – Do It For Your Lover17. Норвегия: JOWST – Grab The Moment18. Великобритания: Lucie Jones – Never Give Up On You19. Кипр: Hovig – Gravity20. Румыния: Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!21. Германия: Levina – Perfect Life22. Украина: O.Torvald – Time23. Бельгия: Blanche – City Lights24. Швеция: Robin Bengtsson – I Can't Go On25. Болгария: Kristian Kostov – Beautiful Mess26. Франция: Alma – RequiemНапоминаем, что жители стран могут поддерживать только представителей других государств на конкурсе. Поэтому израильтяне за Имри голосовать не могут.