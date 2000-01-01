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Список участников Евровидения-2017. Онлайн-трансляция финала 13.05 21:21   MIGnews.com

Онлайн-трансляция Евровидения-2017. Список участников финала

Напоминаем, что трансляция финала песенного конкурса Евровидение-2017 начнется ровно через полчаса – в 22.00.

Израильтянин IMRI, чье полное имя Имри Зив, благополучно преодолев позавчера второй полуфинал, прошел в финальную часть и будет открывать список участников.

Онлайн-трансляция шоу приведена ниже:



Два полуфинальных этапа 62-го конкурса Евровидение, которое в этом году проходит в Киеве, в Международном выставочном центре, определили 20 финалистов. Еще 6 участников – это Украина (как принимающая страна), а также "большая пятерка" спонсоров конкурса: Италия, Великобритания, Германия, Франция и Испания.

В целом порядок конкурсантов выглядит следующим образом:

1. Израиль: IMRI – I Feel Alive
2. Польша: Kasia Moś – Flashlight
3. Беларусь: Naviband – Story of My Life
4. Австрия: Nathan Trent – Running On Air
5. Армения: Artsvik – Fly With Me
6. Нидерланды: TOG3NE – Lights and Shadows
7. Молдова: Sunstroke Project – Hey Mamma
8. Венгрия: Joci Pápai – Origo
9. Италия: Francesco Gabbani – Occidentali's Karma
10. Дания: Anja – Where I Am
11. Португалия: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois
12. Азербайджан: Dihaj – Skeletons
13. Хорватия: Jacques Houdek – My Friend
14. Австралия: Isaiah – Don't Come Easy
15. Греция: Demy – This is Love
16. Испания: Manel Navarro – Do It For Your Lover
17. Норвегия: JOWST – Grab The Moment
18. Великобритания: Lucie Jones – Never Give Up On You
19. Кипр: Hovig – Gravity
20. Румыния: Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!
21. Германия: Levina – Perfect Life
22. Украина: O.Torvald – Time
23. Бельгия: Blanche – City Lights
24. Швеция: Robin Bengtsson – I Can't Go On
25. Болгария: Kristian Kostov – Beautiful Mess
26. Франция: Alma – Requiem

Напоминаем, что жители стран могут поддерживать только представителей других государств на конкурсе. Поэтому израильтяне за Имри голосовать не могут.
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