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Букмекеры назвали претендента на победу в Евровидении 14.05 02:29   MIGnews.com

Букмекеры назвали претендента на победу в Евровидении

По версии букмекеров, основным фаворитом Евровидения-2017 остается итальянец Францеско Габбиани, передает RT.

Ранее стали известны все страны-участники финала песенного конкурса, который пройдет в Киеве 13 мая.

Сообщается, ччтокоэффициаент на победу конкурсанта от Италии составляет 2/1. Кстати, россияне чаще всего ставят на Габбиани, а также на исполнителей из Болгарии, Швеции, Португалии и Австралии.
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