14.05 02:29 MIGnews.com
Букмекеры назвали претендента на победу в Евровидении
По версии букмекеров, основным фаворитом Евровидения-2017 остается итальянец Францеско Габбиани, передает RT.
Ранее стали известны все страны-участники финала песенного конкурса, который пройдет в Киеве 13 мая.
Сообщается, ччтокоэффициаент на победу конкурсанта от Италии составляет 2/1. Кстати, россияне чаще всего ставят на Габбиани, а также на исполнителей из Болгарии, Швеции, Португалии и Австралии.
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