14.05 02:29 MIGnews.com

Букмекеры назвали претендента на победу в Евровидении

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По версии букмекеров, основным фаворитом Евровидения-2017 остается итальянец Францеско Габбиани, передает RT.Ранее стали известны все страны-участники финала песенного конкурса, который пройдет в Киеве 13 мая.Сообщается, ччтокоэффициаент на победу конкурсанта от Италии составляет 2/1. Кстати, россияне чаще всего ставят на Габбиани, а также на исполнителей из Болгарии, Швеции, Португалии и Австралии.