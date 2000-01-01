13.04 14:47 MIGnews.com
Скандальный комик сыграет израильского шпиона
Скандально известный британский комик Саша Барон Коэн сыграет главную роль в новом телевизионном сериале о легендарном израильском разведчике Эли Коэне.
Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel
.
Отметим, что в прошлом актер снимался в таких лентах, как "Борат", "Диктатор" и др.
По данным издания, сериал будет снят под руководством Netflix.
Издание уточняет, что режиссурой и написанием сценария займется израильтянин Гидеон Рафф, работавший над небезызвестным телевизионным сериалом "Родина".
Согласно сценарию киноленты, израильский разведчик Эли Коэн был раскрыт и казнен властями Сирии в 1965 году, успев до этого четыре года проработать в сирийском правительстве.
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