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Скандальный комик сыграет израильского шпиона | Фото:13.04 14:47   MIGnews.com

Скандальный комик сыграет израильского шпиона

Скандально известный британский комик Саша Барон Коэн сыграет главную роль в новом телевизионном сериале о легендарном израильском разведчике Эли Коэне.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

Отметим, что в прошлом актер снимался в таких лентах, как "Борат", "Диктатор" и др.

По данным издания, сериал будет снят под руководством Netflix.

Издание уточняет, что режиссурой и написанием сценария займется израильтянин Гидеон Рафф, работавший над небезызвестным телевизионным сериалом "Родина".

Согласно сценарию киноленты, израильский разведчик Эли Коэн был раскрыт и казнен властями Сирии в 1965 году, успев до этого четыре года проработать в сирийском правительстве.
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