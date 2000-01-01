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YouTube/ скриншот с видео14.04 04:26   MIGnews.com

Ученые: викинги носили мечи для красоты

Исследователи из Датского технического университета выяснили, что викинги могли носить свои мечи в декоративных целях.

Прежде чем подтвердить данную гипотезу, исследователи изучили 3 мечей, датированных VIII—IX веками.

Об этом пишет портал Live Science.

Сообщается, что сплав металлов выполнен таким образом, чтобы на лезвии образовывались разводы. При этом такой метод делает мечи более ломкими.

Помимо этого, нарушена технология, при которой железная устойчивая к ударам часть меча дополняется более твердой сталью по краям лезвия.

Эти признаки, по мнению датских исследователей, говорят о том, что изученные мечи викингов не подходили для применения в битвах.
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