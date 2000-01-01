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скриншот с видео 13.03 23:36   MIGnews.com

Россию на Евровидении представит девушка в инвалидном кресле

Россию на Евровидении-2017 будет представлять Юлия Самойлова с песней Flame is Burning, сообщает Первый канал.

Финал международного конкурса песни состоится 13 мая в Киеве.

Юлия Самойлова родилась в 1989 году в республике Коми. Она участвовала в различных конкурсах, является финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А", который состоялся в 2013 году. В 2014 году Юлия Самойлова участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.

Певица с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на коляске.


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