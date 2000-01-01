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Россию на Евровидении представит певица на коляске 13.03 04:39   MIGnews.com

Россию на Евровидении представит певица на коляске

Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017" будет представлять Юлия Самойлова песней "Flame is Burning" ("Огонь пылает").



"Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" и определился с выбором - Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" произвело наиболее сильное впечатление", - говорится в сообщении телеканала.

В интервью российским СМИ девушка заявила, что находится в шоке и не может до конца поверить, что ей была удостоена такая честь.

Певица и композитор Юлия Самойлова родилась в 1989 году. Она неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах, в 2013 году участвовала в песенном телепроекте "Фактор А", а также на церемонии открытия зимних Параолимпийских игр-2014 в Сочи.

Девушка с детства имеет первую группу инвалидности после неудачной прививки от полиомиелита и передвигается на инвалидной коляске.
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