14.02 06:33 MIGnews.com

Backstreet Boys возвращаются в Израиль

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Культовый бойзбенд 90-ых Backstreet Boys выступит в Израиле, о чем стало известно днем 12 февраля.Спустя почти три года после своих ошеломительных шоу в мае 2015 года, поп-коллектив вновь прилетит в Еврейское государство в апреле этого года. Концерт состоится в Ришон-ле-Ционе.Концертная программа Backstreet Boys будет основана на их регулярных шоу, которые проходят в лас-вегасской гостинице-казино Planet Hollywood.Шоу получило название Backstreet Boys: Larger Than Life и будет включать в себя все лучшие хиты коллектива.