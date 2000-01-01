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Израиль бойкотирует Фестиваль израильского кино в Париже 13.02 16:55   MIGnews.com

Израиль бойкотирует Фестиваль израильского кино в Париже

Израильское правительство объявило бойкот Фестивалю израильского кино, который пройдет 13 марта в Париже. Такое решение было принято на фоне показа "Фокстрота" – нашумевшей ленты израильского режиссера Самюэля Маоза, где солдаты ЦАХАЛа показаны не в самом лучшем свете.

После того, как организаторы мероприятия ответили отказом на ее просьбу открыть кинофестиваль менее скандальным фильмом, посол Еврейского государства во Франции Ализа Бин-Нун отказалась присутствовать на торжественном открытии мероприятия.

В коммюнике с объяснением бойкота со сторону дипломата израильский МИД заявил, что, хотя посольство "не вмешивается в соображения руководства фестивалей", оно попросило организаторов выбрать "более подходящий для праздничного открытия фильм, на котором будут присутствовать еврейские доноры".

Однако после этого директор фестиваля Хелен Шуманн заявила "Гаарецу": "Мне очень нравится фильм. Я ничего не увидела в нем против Израиля … Так что я не отменю его показ".

Напомним, что фабула ленты разворачивается вокруг родителей и их горя – трагической гибели их служившего в израильской армии сына. В одной сцене на вымышленном контрольно-пропускном пункте Армии обороны Израиля скучающие солдаты, стреляя по жестяным банкам, убивают араба и скрывают случившееся.

Сам Маоз заявил о своем разочаровании из-за непринятия такого сюжетного поворота, заявив, что "каждое гуманистическое общество должно стремиться к лучшему. А главным необходимым условием для самоулучшения является способность принятию самокритики".
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