Израиль бойкотирует Фестиваль израильского кино в Париже
Израильское правительство объявило бойкот Фестивалю израильского кино, который пройдет 13 марта в Париже. Такое решение было принято на фоне показа "Фокстрота" – нашумевшей ленты израильского режиссера Самюэля Маоза, где солдаты ЦАХАЛа показаны не в самом лучшем свете.
После того, как организаторы мероприятия ответили отказом на ее просьбу открыть кинофестиваль менее скандальным фильмом, посол Еврейского государства во Франции Ализа Бин-Нун отказалась присутствовать на торжественном открытии мероприятия.
В коммюнике с объяснением бойкота со сторону дипломата израильский МИД заявил, что, хотя посольство "не вмешивается в соображения руководства фестивалей", оно попросило организаторов выбрать "более подходящий для праздничного открытия фильм, на котором будут присутствовать еврейские доноры".
Однако после этого директор фестиваля Хелен Шуманн заявила "Гаарецу": "Мне очень нравится фильм. Я ничего не увидела в нем против Израиля … Так что я не отменю его показ".
Напомним, что фабула ленты разворачивается вокруг родителей и их горя – трагической гибели их служившего в израильской армии сына. В одной сцене на вымышленном контрольно-пропускном пункте Армии обороны Израиля скучающие солдаты, стреляя по жестяным банкам, убивают араба и скрывают случившееся.
Сам Маоз заявил о своем разочаровании из-за непринятия такого сюжетного поворота, заявив, что "каждое гуманистическое общество должно стремиться к лучшему. А главным необходимым условием для самоулучшения является способность принятию самокритики".