13.02 11:16 MIGnews.com

Дэвид Боуи посмертно получил три премии "Грэмми"

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Британский певец Дэвид Боуи был посмертно награжден тремя премиями "Грэмми", передает Asssociated Press.Сообщается, что последний альбом Боуи Blackstar получил награду за лучший альтернативный альбом. В этой номинации он обошел Radiohead с альбомом A Moon Shaped Pool и Игги Попа с диском Post Pop Depression.Альбом также был отмечен наградой за лучший инжиниринг, одержав в этой номинации победу над Принсом.Кроме того, песня Blackstar победила в категории "лучшее рок-исполнение", обойдя Бейонсе и Джека Уайта.Напомним, Дэвид Боуи скончался 11 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени. СМИ сообщали, что тело музыканта было тайно кремировано. Часть праха британского музыканта Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man в США.Напомним, что 59 церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" проходит в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе.