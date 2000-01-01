Дэвид Боуи посмертно получил три премии "Грэмми"

Британский певец Дэвид Боуи был посмертно награжден тремя премиями "Грэмми", передает Asssociated Press.
Сообщается, что последний альбом Боуи Blackstar получил награду за лучший альтернативный альбом. В этой номинации он обошел Radiohead с альбомом A Moon Shaped Pool и Игги Попа с диском Post Pop Depression.
Альбом также был отмечен наградой за лучший инжиниринг, одержав в этой номинации победу над Принсом.
Кроме того, песня Blackstar победила в категории "лучшее рок-исполнение", обойдя Бейонсе и Джека Уайта.
Напомним, Дэвид Боуи скончался 11 января 2016 года в возрасте 69 лет от рака печени. СМИ сообщали, что тело музыканта было тайно кремировано. Часть праха британского музыканта Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man в США.
Напомним, что 59 церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" проходит в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе.