13.01 07:46 MIGnews.com

Умер Меир Банай

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Известный израильский певец и музыкант Меир Банай скончался в возрасте 55 лет от рака.Двоюродный брат Меира, Юваль Банай, солист группы “Машина” узнал о смерти прямо перед выступлением. Он сказал, обращаясь к публике: “Меира больше нет с нами. Мне сказали, что мой друг и брат умер. Но шоу продолжится - потому что это то, чего хотел Меир. Он был удивительным музыкантом, и в его честь мы отыграем сегодня так, как никогда не играли”.Кроме многочисленных коллег и поклонников Меира Баная соболезнования в связи с его смертью выразили президент Израиля Рувен Ривлин и министр культуры Мири Регев.Похороны музыканта состоятся в 12:00 на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме.