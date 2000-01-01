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Умер Меир Банай 13.01 07:46   MIGnews.com

Умер Меир Банай

Известный израильский певец и музыкант Меир Банай скончался в возрасте 55 лет от рака.

Двоюродный брат Меира, Юваль Банай, солист группы “Машина” узнал о смерти прямо перед выступлением. Он сказал, обращаясь к публике: “Меира больше нет с нами. Мне сказали, что мой друг и брат умер. Но шоу продолжится - потому что это то, чего хотел Меир. Он был удивительным музыкантом, и в его честь мы отыграем сегодня так, как никогда не играли”.

Кроме многочисленных коллег и поклонников Меира Баная соболезнования в связи с его смертью выразили президент Израиля Рувен Ривлин и министр культуры Мири Регев.

Похороны музыканта состоятся в 12:00 на кладбище Гиват Шауль в Иерусалиме.
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