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В Иране обнаружили древнейшие рисунки | Фото: Thinkstock13.01 14:58   MIGnews.com

В Иране обнаружили древнейшие рисунки

Вблизи иранского города Хомейн были обнаружены наскальные рисунки. По словам археолога Мохаммада Насерифарда, данные изображения могут оказаться древнейшими рисунками на Земле.

Иранский ученый вместе с друзьями отправился в горы на пикник, где случайно и обнаружил древние наскальные рисунки. На скалах были изображены десятки охотников и животных, танцоров, а также, скорее всего, древних богов.

Насерифад утверждает, что наскальным рисункам более 40 тысяч лет и что если это будет доказано, то их по праву можно будет считать древнейшими изображениями на нашей планете. А пока звание древнейших рисунков принадлежит наскальным изображениям в пещере Эль-Кастильо, что в Испании. Их возраст оценивается примерно в 40,8 тысячи лет.
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