12.12 14:17 MIGnews.com

Кто ты, Мария Прейгер?

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Когда о человеке и о том, что он делает, много разговоров, то журналисту становится интересно. Что правда, что вымысел, и о чем вообще говорят.Хороший журналист сначала наблюдает. Собирает информацию, задает вопросы, «подглядывает» за происходящим. Именно этим я и занялась, заинтересовавшись разговорами о UNITY ART и человеке, который это придумал и организовал.Евреи – люди творческие. Творческие люди – скажем так, с характером. Им хочется признания и поддержки. И желательно не от родственников.Пробиться на рынке искусства, творчества, особенно когда не знаешь ни рынка, ни местных особенностей, ни, что скрывать, языка толком, очень сложно. Нужно, чтобы кто-то тебе эту дверь открыл. Чтобы кто-то стал той первой ступенькой, с которой начнется твой путь к продажам, к результату, к покупателям. Кто-то, кто объяснит, как и что лучше делать. Кто расскажет о тебе другим, придумает проект, пригласит на фестиваль, представит на выставке, создаст рекламу. Сделает так, чтобы именно на тебя обратили внимание. Кто выслушает и посоветует.И вот тут мы подходим к главному вопросу данного журналистского исследования.Почему кому-то есть дело до всех начинающих или чуть старше, чем начинающие. Почему появляется некто, кто упорно и терпеливо создает площадку для творческих людей, которым так необходима эта самая дверь в будущее, эта самая первая ступенька. Почему этому человеку не все равно, получится ли у вас реализовать свою мечту. Согласитесь, что, к сожалению, в наше время вас скорее утопят, как только вы попытаетесь подняться, сразу найдутся советчики и «доброжелатели», которые захотят, чтобы вы сидели в том же болоте, что и они. И встречая человека, который создает проекты для начинающих дизайнеров, художников, для малого бизнеса, который тратит свое время и силы на то, чтобы из них что-то получилось, мы задумываемся – а зачем это ему? Может, тут подвох? Или человек «с приветом»?Вряд ли Марию Прейгер можно назвать «с приветом». И подвоха тут тоже найти не удастся. Редкий случай, когда человек отдается своему любимому делу, своей идее, без оглядки на разговоры вокруг. Просто делает. 60 поднятых за 5 лет проектов. Без субсидий от государства или меценатов. Без взяток и блата. Не родилась и не выросла в Израиле, а значит, с нужными людьми на одном горшке не сидела.- Я люблю решать задачи. И я считаю, что у каждого должен быть шанс. И если все правильно рассчитать, если приложить накопленные знания и желание, то сделать можно многое, даже если ты не родился миллионером.UNITY ART – некоммерческая организация, ассоциация творческих людей и владельцев малых бизнесов. За пять лет – десятки выставок и фестивалей, сотни поднявшихся с ней художников, прикладников, дизайнеров. Две выставки в Ганей Тааруха – да кому вообще придет в голову, что один человек может организовать и успешно провести выставку с участием 150 мастеров и тысячами посетителей.На сегодня UNITY ART – единственная в Израиле организация, являющаяся мощной стартовой площадкой для творческих людей и владельцев малых бизнесов. Очень разных направлений, включая дизайнеров, стилистов, визажистов, музыкантов, литераторов, владельцев бутиков и студий. Проекты UNITY ART уникальны по своей концепции. (Настолько, что уже появилось энное количество подражателей) В каждом проекте – тема и сценарий. В каждом для каждого продуманное особенное место и продуманная реклама. Более того, под каждого мастера продумываются проекты, в которых он будет представлен наилучшим образом. Советы по развитию бизнеса, подсказки по работе с рекламой, подсказки по работе с клиентами.Своя галерея в Яффо, которая за три года стала настоящим домом для творческих людей. Это место для небольших выставок, для творческих вечеров и просто для общения. А еще галерею очень любят покупатели. Потому что знают, что здесь всегда можно найти оригинальные изделия. И по разумной цене.UNITY ART в Израиле – это особый социальный проект по адаптации и интеграции творческих людей к реальным условиям страны. Сотрудничество с организациями и прессой, с мэриями городов и музеями, выставочными залами дает возможность предоставить творческим людям шанс развить свое дело, представить свои изделия и услуги, научиться общаться и презентовать себя, не сидеть в маленьком кругу «русской улице» и не вариться в собственном соку, а получить доступ к широкой аудитории. Проекты UNITY ART – это всегда качественно, красиво и интересно. И для участников, и для посетителей.Для чего вообще и как возникла идея такой организации? На этот вопрос Мария Прейгер отвечает просто – Я всю жизнь стучалась в закрытые двери и добивалась всего сама. Это сложно, больно и очень утомительно. Мне хочется, чтобы у людей была возможность не тратить столько усилий, чтобы для них была уже открытая дверь. В тот мир, где можно реализовать себя. Найти свое место.Мария Прейгер – организатор и директор некоммерческого объединения UNITY ART. Человек, которому не все равно. Человек, который умеет решать задачи и реализовать мечты.