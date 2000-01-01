14.11 13:20 MIGnews.com

Глава Ваера

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Вот настала недельная глава Торы, где говорится про обрезание праотца Авраама. В 99 лет пришлось расстаться с крайней плотью. Творец объявляет обрезание как свой союз с евреем. Возникает два вопроса: 1. Зачем нужен союз? 2. Почему таким странным образом? Это, несомненно, оригинально, но что скажут простые зубоскалы?! Идея заключения союза состоит в следующем. Когда между людьми протекают нормальные человеческие отношения, нет повода для раздора. Но если по какой-то причине отношения портятся, то может быть и ссора, и война. Творец ставит условия нормального существования. Вселенная, народы, животные должны выполнять возложенную на них миссию. Бунт привёл к потопу, глобальному очищению от грязи. Потоп так сильно впечатлил Ноаха, что он боялся продолжать поколения. Ведь может быть люди опять что-то перепутают и снова миква, снова ливень. Вот тут Творец и заключил союз с Ноахом. То есть даже если по логике вещей нужно будет уничтожить мир водой, этого не произойдёт. У евреев союз с Творцом проходит через детородный орган. И в этом кроется глубокая идея. Есть два вида передачи информации: 1. Учитель творит ученика. 2. Отец рождает сына. Первым путём передаётся лишь то, что знает учитель. Вторым — создается весь человек, всем своим существом. Факт, что глупцу не помогут самые умные объяснения. Слепой, напротив, рождает зрячего. Поэтому интеллект, слух, зрение и т.д. — это лишь силы души и соответствующие органы на теле человека, через которые эти силы проявляются. Однако через место, где делается обрезание, проходит само ядро, сам человек. Таким образом, понятна тяжесть греха Эра и Онана — исход семени впустую и всяким некошерным образом. Поражается не часть души, а весь духовный комплекс человека, вся его суть. Вернёмся к союзу. Брит Мила - Обрезание плоти — это символ глубочайшей связи между евреем и Творцом. Связь не обусловлена никакими «маленькими» условиями. Связь еврея с Б-гом это мощная сущностная связь. Можно быть и глупцом, и неучем с каменным сердцем. Всё равно через обрезание раскрывается крепкий морской узел, который не подлежит развязке. Может быть есть господин и раб, учитель и ученик, солнце и его луч. Мы же настаиваем связи с Творцом, такой, как это у отца и у его любимого ребёнка.Когда Всевышний давал Аврааму указание о жертвоприношении Ицхака, то Он сказал: «Возьми, пожалуйста, своего сына». Это было десятое испытание из тех, что Всевышний испытал Авраама, как сказано в Талмуде: «Испытал Я тебя различными испытаниями и ты выстоял во всех. А сейчас выстой и в этом испытании, чтобы никто не мог сказать, что праотцы ничего из себя не представляют». Это высказывание (Всевышнего) вызывает недоумение: Авраам выдержал девять испытаний. Как можно про него после всего этого сказать, что он ничего не стоит? Взять хотя бы то, что произошло в Ур-Касдим, когда Авраам прыгнул в огонь. Это ведь даже выше, чем жертвоприношение Ицхака, потому что Авраам совершил это по своей воле, без того, чтобы Всевышний просил его об этом. А в случае с Ицхаком было уже указание от Всевышнего. Здесь раскрывается нам особенность испытания жертвоприношением Ицхака. Про это испытание говорится, что это «весь свет народа Израиля и их праведность перед Небесным Отцом». Евреи постоянно жертвовали собой за веру и многие из них шли на самопожертвование за эту веру и после Авраама. И шли даже на бóльшие жертвы, чем он. Но всё равно жертвоприношение Ицхака является особым испытанием. Настоящее самопожертвование это когда человек полностью отказывается от своего «Я», от своей индивидуальности и передаёт всего себя Всевышнему. Не всегда, когда человек принимает решение умереть (за веру), это является самопожертвованием. Как например, человек, совершающий самоубийство лишь для того, чтобы о нём узнали и заговорили. Такой человек как бы совершает «обмен»: для него то, что о нём узнают и заговорят, важнее, чем жизнь. Естественно, что никакого самопожертвования здесь нет, а речь идёт лишь о выборе человека одного элемента действия из многих других. Таким образом, возможно что даже человек, который выбирает смерть во имя самых что ни на есть наивысших целей, делает это с мыслью о какой-то выгоде. Может быть для него предпочтительна жизнь в раю, чем жизнь в материальном мире? Может быть, если его заставляют отречься от своей веры, то он решает что лучше умереть чем так жить? Таким образом, человек, который всю жизнь исповедовал какую-либо веру, возможно, предпочтёт умереть, чем отречься от неё, так как вера, которую он взрастил в себе, является всей его сутью. В таком случае нет здесь никакого акта самопожертвования (во имя Всевышнего), а предпочтение чего-то, что имеет в глазах этого человека бóльшее, чему-то, что имеет в его глазах меньшее значение. Испытание Авраама в Ур-Касдим можно рассматривать таким же образом. Авраам взрастил и распространял в мире веру во Всевышнего. Он был известен во всём мире, как большой борец с идолопоклонством и как несущий знамя веры в Единого Б-га. Для Авраама отказ от этой веры, был хуже смерти. И по этому он предпочёл прыгнуть в огонь, чем поклониться идолу. И можно было бы в этом случае сказать, что это не совсем самопожертвование (если основываться на примере, приведенном выше). В отличие от всего этого, испытание жертвоприношением Ицхака в самой своей сути отличается от всех остальных испытаний. В Ур-Касдим Авраам своим поступком освятил Имя Всевышнего на глазах множества людей. Жертвоприношение Ицхака проходило в полностью безлюдном месте, значит никакого освящения Имени быть не могло. Более того: Ицхак являлся единственным возможным наследником Авраама и единственным продолжателем его пути. Если бы он действительно был бы принесён в жертву, на этом бы закончилось продолжение пути Авраама и распространение в мире его веры в Единого Б-га. То есть, если рассуждать логически, то этот поступок Авраама был лишён всякого логического и здравого смысла и не имел под собой никакой выгоды (для Авраама)! В своём согласии принести в жертву своего сына Ицхака, Авраам шёл не только вразрез со своими отцовскими чувствами, а и вразрез всякого здравого смысла и даже вразрез своему стремлению распространять в мире открытую им веру в Единого Б-га! Здесь выявляется истинное самопожертвование Авраама: без всяких условий, выше любой логики и здравого смысла. Здесь в полной мере выражена его вера и преданность Всевышнему. Во имя этой веры он готов пожертвовать всем своим существованием, всей своей сущностью, как материальной, так и духовной. Это своё настоящее самопожертвование Авраам передал в наследство всем нам. Полная самоотдача во Имя Всевышнего, без всяких там рассуждений и размышлений о логике и здравом смысле! По этому, как уже говорилось выше, это испытание Авраама является «лучом света всего народа Израиля и их заслугой перед Небесным Отцом». И эта заслуга на все поколения навеки! В евреях надо разбираться! Один из хасидов Ребе РАШАБа — пятого Любавичского Ребе — был большим богачом и занимался торговлей бриллиантами. Звали этого хасида реб Моня Монисзон. Однажды он услыхал, как на одном из хасидских застолий, Ребе РАШАБ восхвалял преимущества простых евреев. Ребе очень трогательно отзывался об их самопожертвовании в том, что касается соблюдения ими заповедей Всевышнего. Услыхав это, реб Моня спросил у Ребе: «За какие такие заслуги Ребе так восторженно отзывается о простых евреях?» Ребе ответил, что у них есть много достоинств. «Я не вижу в них никаких достоинств», — ответил реб Моня. Ребе РАШАБ промолчал. Через какое-то время Ребе спросил у реб Мони, есть ли у него с собой бриллианты на продажу? Хасид ответил что есть, но так как сейчас уже темно, то невозможно рассмотреть бриллианты как положено и по достоинству оценить их красоту. Чуть позже, когда Ребе и хасид оказались в освещенном помещении, реб Моня выложил перед Ребе несколько бриллиантов. Взяв один из них в руки, реб Моня произнёс: «Этот бриллиант особый по своей красоте и ценности!» Ребе посмотрел на камень и ответил: «Я не нахожу в нём ничего особенного! Камень, как камень!» Реб Моня воскликнул: «В бриллиантах надо разбираться, чтобы по достоинству оценить их!»Ребе РАШАБ ответил хасиду на это: «Каждый еврей является сам по себе величайшим и ценнейшим чудом! И чтобы по достоинству это оценить, в евреях необходимо разбираться!»