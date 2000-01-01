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Евреи Германии отметили первый Шаббат после атаки в Галле | Фото:12.10 11:49   MIGnews.com

Евреи Германии отметили первый Шаббат после атаки в Галле

Евреи Германии отметили свой первый Шаббат после трагедии в Галле на Йом Кипур, когда террорист-антисемит расстрелял двоих человек у синагоги. Спустя почти 75 лет после Холокоста еврейское меньшинство, обнаружило, что снова задает тревожные вопросы о своей безопасности.

Члены еврейской общины, а также местные жители провели вечер по всей стране в пятницу вечером, отдавая дань памяти двум убитым в атаке. В Галле более 2000 человек выстроились в цепочку перед местной синагогой. "Мы всегда были осторожны, и теперь мы будем еще более осторожны", - сказала Нина Перец, глава берлинской общественной группы синагог Фраенкелуфер.

Перец обращалась к людям за несколько часов до службы по случаю начала Шаббата в синагоге, которая была разрушена нацистами во время погрома на Хрустальной ночи в 1938 году. Синагога была восстановлена ​​после войны и в настоящее время находится на реконструкции.

В среду утром, в Йом Кипур 27-летний немецкий неонацист Стефан Баллиет пытался прорваться в синагогу, чтобы "устроить резню". Ему это не удалось. Тем не менее, он застрелил двух человек. Власти утверждают, что он намеревался совершить "бойню" и планировал её задолго до этого. В пятницу федеральные прокуроры Германии заявили, что подозреваемый признался в стрельбе и в крайне правых взглядах.

Еврейская община, насчитывающая 225 000 человек, готовилась к субботе, призывая "заполнить синагоги" с хэштегом #showupforshabbat..


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