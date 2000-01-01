12.10 10:26 MIGnews.com

Лирический октябрь: романтические премьеры осени

Желтая листва под ногами, последние теплые дни, неспешные прогулки в парке и уютные вечера возле телевизора — как можно не любить октябрь! В это время хочется уделить максимум внимания близким людям, провести яркий уикенд с любимым человеком или посетить запоминающееся мероприятие с друзьями. Если вы хотите добавить романтики в этот октябрь, отправляйтесь на одну из кинопремьер месяца. Продюсеры и кинопрокатчики приготовили много интересного. «24 канал» — лучший выбор для тех, кто хочет быть в курсе всех последних событий кино, театра и музыки. Анонсы и премьеры, интервью с актерами и режиссерами, тизеры и рецензии — все новости на одном ресурсе. Лирический октябрь уже на пороге!

Топ-3 романтических фильмов осени

В октябре на мировые экраны выйдет сразу несколько ярких новинок для любителей душевных кинолент. Эксперты ресурса «24 ТВ» составили свой рейтинг самых романтических премьер осени:

· «Рождение звезды». Этот фильм привлекает внимание громкими именами: режиссером картины и главным героем стал номинант на «Оскар» Брэдли Купер, а роль его подруги-соперницы досталась талантливой Леди Гага. В центре сюжета жизнь позабытого кантри-певца Джексона. Он знакомится с начинающей исполнительницей Элли, которая становится не только его подопечной, но и возлюбленной. Но чем быстрее карьера девушки набирает обороты, тем сложнее Джексону побороть свою зависть. Что сильнее — чувства или слава? Ответ на этот вопрос зритель найдет в кинотеатрах страны с 11 октября;

· «Жизнь, как она есть». Фильм, который нельзя пропустить. Оскар Айзек, Оливия Уайлд, Антонио Бандерас — отличная компания для осеннего вечера. Людей, которые живут в разное время и в разных странах, связывает между собой невидимая нить. Результатом стала хрупкая и захватывающая история, которая выйдет на киноэкраны Украины 18 октября. Интересный факт: сценарий фильма попал в 2016 году в странный рейтинг «лучших из неснятых проектов сезона»;

· «Море соблазна». Романтические актеры в необычном амплуа, неожиданные повороты сценария и сюжет, который держит в напряжении до последней минуты. Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лэйн — звездный состав этого фильма. Он не представляет жизни без приключений и риска. Он любит Карибы, свой корабль и ее, которая променяла рай в шалаше на миллиардера из Майами. Но неожиданно она возвращается в его жизнь и отчаянно просит о помощи. Чем завершится этот лирический экшен, можно узнать в кинотеатрах страны с 18 октября.

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