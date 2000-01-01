12.06 21:20 MIGnews.com

Состоится конференция на тему "Инновации в преподавании"

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Завтра,13 июня, в Тель-Авиве пройдет ежегодная педагогическая конференция на тему "Инновационные подходы в преподавании". Конференцию организовывает школа им. Йоаны Жаботински. Учителя и воспитатели представят свои разработки, опробованные в работе и поделятся впечатлениями и результатами с коллегами."На конференции учителя не только расскажут о своих разработках, но и предложат расширить возможности и работать совместно. Конференция приурочена к окончанию учебного года и намечает перспективы на новый", – отмечает директор школы Вероника Купер.Светлана Исхаков, заведующая средних классов (хативат бейнайм) в школе Йоана Жаботински, представит на конференции концепцию межпредметного разделения."Межпредметное разделение содержания образования достаточно условно, и может быть реализовано в различных комбинациях и системах. Главной особенностью восприятия человеком окружающего мира является то, что знание едино и имеет разные стороны своего проявления и развития. Разделение системы образования на отдельные компоненты способствует проникновению в особенности изучаемых сфер деятельности, однако требует последующего объединения и взаимодействия полученных знаний в целях эффективного освоения реальной действительности. Отрыв системы образования от задач практического применения полученных знаний приводит к автономизации и обособлению областей учебной деятельности, что отражается на результатах и качестве полученного образования. Таким образом, в педагогической науке и практике находит свое отражение единство и борьба противоположных процессов – декомпозиции знания в системе образования и необходимости его интеграции и комплексного использования в процессе изучения и применения", – рассказала нашему корреспонденту Светлана.Преподаватели в школе Йоана Жаботински подходят к данному вопросу творчески. В этом году ученики 8 класса изучали основы растительного вегетативного размножения и основы экологии в рамках проекта, основным вопросом которого было: "А могут ли растения улучшить нашу жизнь?". Интересно то, что проект объединил в себе биологию, агротехнологию и компьютеры. Дети изучали лечебные свойства растений и результатом их деятельности стало обустройство своими руками сада лекарственных растений, приготовление пряностей и создание веб-сайтов, содержащих собранную информацию о растениях. Цель данной деятельности – сохранение растений от исчезновения и возможность их использования и исследования в будущем.