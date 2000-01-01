12.05 18:58 MIGnews.com

Польша внесла режиссера в черный список за фильм о Холокосте

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Польский режиссер Павел Павликовский утверждает, что на волне нынешней борьбы с "присваиванием" полякам нацистских преступлений правительство его родной страны внесло его в "черный список" за фильм "Ида"."Ида" – снятая в 2015 году драма о католической монахине Иде Лебенштейн, которая в 60-ых годах прошлого века узнает о своих еврейских корнях и что польские крестьяне, прятавшие ее родителей во время Второй мировой войны, их же и убили. Фильм был признан не только в мире, получив премии "Оскар" и BAFTA как лучшая иностранная лента, но и собрал щедрый урожай наград у себя на родине.Его 60-летний режиссер утверждает, что теперь "Иду" запрещено показывать не только на польском телевидении, но и на каких-либо организованных Польшей мероприятиях за границей. Павликовский считает, что нынешняя цензура Варшавы напоминает времена коммунистов."Фильм находится в "черном списке" … Сейчас есть "черный список" книг, театральных и кинорежиссеров, которых нельзя поддерживать. Я имею честь быть в этом списке. Новое правительство, которое полностью контролирует общественное телевидение, похоже на коммунистов. Пропаганда на телевидении просто невероятна", - заявил Павликовский на премьере своего нового фильма "Холодная война" в Каннах.