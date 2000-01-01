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Кристина Агилера объявила о первом за 10 лет турне | Фото:13.05 02:28   MIGnews.com

Кристина Агилера объявила о первом за 10 лет турне

Кристина Агилера объявила о первом концертном туре первый раз за последние 10 лет.

Об этом в субботу, 12 мая сообщает Rolling Stone.

Дебютное выступление пройдет 25 сентября в Голливуде.

Поп-дива запланировала 24 концерта в 22 городах по всей Северной Америке. Тур начинается 25 сентября в Голливуде и продлится до 13 ноября.

Отметим, что это первый крупный тур Агилеры с 2008 года в поддержку альбомаLiberation, релиз которого запланирован на 15 июня. Билеты на концерты в продаже с 18 мая.
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