12.05 06:24 MIGnews.com

Израиль выступит первым в финале Евровидения

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Израильский исполнитель Имри Зив обеспечил себе выход в финал Евровидения. Это - третий год подряд, когда израильтянин выходит в финал международного конкурса.В ночь на пятницу, 12 мая, стало известно, что Зив, с его произведением I Feel Alive выступит в финальном шоу, которое состоится 13 мая.В финал также вышли еще 9 стран - Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Румыния, Норвегия и Австрия.