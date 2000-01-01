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Израиль выступит первым в финале Евровидения 12.05 06:24   MIGnews.com

Израиль выступит первым в финале Евровидения

Израильский исполнитель Имри Зив обеспечил себе выход в финал Евровидения. Это - третий год подряд, когда израильтянин выходит в финал международного конкурса.



В ночь на пятницу, 12 мая, стало известно, что Зив, с его произведением I Feel Alive выступит в финальном шоу, которое состоится 13 мая.

В финал также вышли еще 9 стран - Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Румыния, Норвегия и Австрия.
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