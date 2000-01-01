12.05 06:24 MIGnews.com
Израиль выступит первым в финале Евровидения
Израильский исполнитель Имри Зив обеспечил себе выход в финал Евровидения. Это - третий год подряд, когда израильтянин выходит в финал международного конкурса.
В ночь на пятницу, 12 мая, стало известно, что Зив, с его произведением I Feel Alive выступит в финальном шоу, которое состоится 13 мая.
В финал также вышли еще 9 стран - Болгария, Беларусь, Хорватия, Венгрия, Дания, Румыния, Норвегия и Австрия.
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