12.05 19:15 MIGnews.com
Имри Зив вышел в финал "Евровидения-2017"
Участник Евровидения 2017, представляющий Израиль, Имри Зив вышел в финал популярного песенного конкурса. Певец занял шестое место в полуфинале и успешно стал участником финала.
Второй финал международного конкурса состоялся 11 мая в украинской столице Киеве.
Видео блестящего выступления нашего земляка в полуфинале набрало десятки тысяч просмотров. Имри Зив исполнил музыкальную композицию под названием I Feel Alive.
Нам остается лишь пожелать удачи Зиву, ведь кто знает, возможно, именно Израиль будет принимать у себя в следующем году новых участников Евровидения 2018.
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