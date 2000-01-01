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YouTube 12.05 19:15   MIGnews.com

Имри Зив вышел в финал "Евровидения-2017"

Участник Евровидения 2017, представляющий Израиль, Имри Зив вышел в финал популярного песенного конкурса. Певец занял шестое место в полуфинале и успешно стал участником финала.

Второй финал международного конкурса состоялся 11 мая в украинской столице Киеве.



Видео блестящего выступления нашего земляка в полуфинале набрало десятки тысяч просмотров. Имри Зив исполнил музыкальную композицию под названием I Feel Alive.

Нам остается лишь пожелать удачи Зиву, ведь кто знает, возможно, именно Израиль будет принимать у себя в следующем году новых участников Евровидения 2018.
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