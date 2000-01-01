Глава ки тиса

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Да здравствует любавический ребе король Мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
До каких пор вы будете колебаться на распутье?!
В нашей недельной главе «Ки Тиса» рассказывается о самой позорной для еврейского народа истории — фиаско золотого тельца. С великими чудесами, еврейский народ покинул Египет для того, чтобы стать избранным народом Б-га, и принести в мир веру в единого Творца. Для того, чтобы избавить мир от эгоистического служения идолам и принести в мир благословение всему человечеству. Но, вместо этого… Всего лишь через сорок дней после того, как они стали свидетелями Божественного откровения на Синае, и получения десяти заповедей, одна из которых — запрет на поклонение идолам, они создают золотого тельца, за что были жестоко наказаны. Афтара на эту главу так же очень интересна. Афтара — это отрывок из «Пророков», который зачитывается в синагогах в субботу после чтения Торы, и по содержанию, соответствует недельной главе. Но, недельная глава, казалось бы, несет в себе абсолютно противоположный смысл. Она даже как бы вдохновляет на служение идолам. В ней, так же, описывается постыдный эпизод в нашей истории, который произошел примерно через шестьсот лет после Синайского откровения. Несмотря на факт, что весь еврейский народ жил в Святой земле, и святость присутствовала повсеместно, почти все евреи служили идолу (Баалу). Всевышний послал своего пророка Элияу, чтобы разбудить народ… Но безрезультатно. Евреи наделены потрясающей тягой к идолопоклонству. В конце, Элияу не оставалось другого выхода, как устроить публичную конфронтацию на горе Кармель, со жрецами этого культа. Были установлены правила, что победителем окажется тот, на чей жертвенник спустится Божественный огонь и пожрет возложенные на него жертвы. Афтара рассказывает нам, что жрецы Баала установили каменный алтарь, зарезали быков, а затем молились, кричали, танцевали, и даже полосовали мечами свои тела много часов, но огонь не спустился. Когда пришла очередь Элияу, он подошел к алтарю, и громко произнес, обращаясь к народу: «До каких пор вы будете колебаться на распутье?! Если Б-г, Г-сподь, поклоняйтесь ему, а если Бааль — поклоняйтесь Баалу!» Затем он вознес руки к небу и прокричал: «О, Б-г, ответь мне!» Тут же спустился небесный огонь, и пожрал жертвы вместе с камнями, а люди пали ниц и прокричали: «Б-г, он Г-сподь!» В главе Торы Б-г и Моше велят людям не поклоняться идолам, а в афтаре пророк Элияу говорит: «Если Бааль бог — служите ему». Как такие слова могли прозвучать из уст самого Элияу? Как он мог предложить евреям, служить Баалу (упаси Б-же!)? Расскажу историю, которая поможет нам получить ответ на этот вопрос. История произошла тридцать лет назад, когда рав Леви Вилимовский был директором хабадского центра в Холоне. Незадолго до этого, Любавичский Ребе Король Мошиах обратился к своим хасидам, с приказом начать «операцию мезуза». Они должны были ходить по домам, объясняя всем и вся, что мезуза является не только Божественной заповедью и благословением, она так же защищает дом и всех его обитателей, как каска защищает солдата. Рав Леви тут же отпечатал тысячи листовок с предложением бесплатно проверить мезузы в любом доме, и распространил их по всему городу. Уже в течение первой недели к нему обратились сотни людей. На одной из открыток, которые он получил, было выведено большими красными буквами: «СРОЧНО! СРОЧНО!» Он тут же набрал указанный номер. «Хабад? Я так рад, что вы позвонили! Меня зовут Бенцион С. Помогите! Моя жена очень больна. Может быть, это имеет отношение к мезузам». В тот же вечер, р. Леви навестил Бенциона, и услышал горькую историю. Бенцион является хозяином процветающего бизнеса в Тель-Авиве, но, примерно полтора года назад, его жена впала в страшнейшую депрессию, и все в его жизни перевернулось. Сначала все надеялись, что это скоро пройдет, но ситуация становилась хуже с каждым днем. Уже не осталось такого врача или профессора, к которому они не обращались. Но кроме огромных расходов ничего не происходило. И вот, когда он увидел хабадскую листовку о мезузе, он решил, что надо попробовать. Рав Леви немедленно снял мезузу с входной двери, открыл ее, достал свиток, и сразу приступил к проверке букв. Найти ошибку не составило большого труда. Слово «нафшехем» (ваши души), было почти полностью стерто. Когда он показал это Бенциону, тот чуть не упал в обморок. Он только спросил: «Это имеет отношение к душе моей жены?» Он немедленно заплатил за новую мезузу, которая была тут же установлена. Затем на проверку были изъяты все остальные мезузы. Через пару дней, рав Леви позвонил Бенциону, и услышал, что состояние его жены чуть-чуть лучше, они даже обменялись с ней сегодня несколькими словами, но встать с кровати она по-прежнему отказывается. Вечером рав Леви нанес ему визит, а затем позвонил в Нью-Йорк, и попросил благословения Ребе на выздоровление женщины. Через два дня Леви вновь позвонил Бенциону, но он категорически отказался говорить по телефону. «Рав, прошу Вас приехать немедленно!» Рав Леви тут же поехал к нему и, войдя, не мог не заметить большие перемены. В доме было чисто и стоял запах свежеприготовленного жаркого. «Позвольте вам рассказать что произошло, — начал возбужденный Бенцион. — Вчера утром, как только я встал, я приготовил себе завтрак, как каждое утро. Когда я вернулся с работы, я почувствовал запах то ли гари, то ли варки. Первое, что пришло мне в голову: „О! Нет! Я наверно забыл выключить газ. Слава Б-гу, что дом не сгорел!“ Я побежал в кухню… и к моему великому удивлению увидел свою жену! Она варила! Она не варила уже больше года! И вот она стоит у плиты! Но вы знаете, что подняло ее с кровати? Пусть она расскажет сама». Бенцион позвал ее, и когда она вошла, а это была их первая встреча, она поздоровалась с раввином и поблагодарила его за помощь и рассказала, что произошло. «Это было просто поразительно! Вчера, когда я встала, я почувствовала, что мне немного лучше, чем обычно, но по-прежнему мне было страшно встать с кровати. Я попыталась заснуть вновь, но тут неожиданно в комнате, рядом с моей кроватью я увидела пожилого человека с белой бородой. Я не испугалась, он выглядел совсем не страшно. И тут он тихим, спокойным тоном произнес: «Вставай! Встань с кровати!» — я не знаю почему, но отказать ему я не могла и я встала, и он тут же исчез! И с этого момента я стала прежней. Как будто я пробудилась, после долгого глубокого сна». Рав Вилимовский достал из кармана фотографию Ребе и показал её женщине. «Это он! Это именно тот человек, который велел мне подняться!» — воскликнула она. Уже через несколько недель они вместе с мужем полетели в Нью-Йорк к Ребе, чтобы поблагодарить его лично. С тех прошло 30 лет и они по-прежнему поддерживают связь с Ребе, а её депрессия никогда больше не возвращалась. И это ответ на поставленные выше вопросы. Объясняется в Торе, что причиной поклонению тельцу, было заблуждение — евреи думали, что Моше умер. Моше-рабейну учил и вдохновлял евреев ощущать Божественное присутствие постоянно. Без Моше, они ощущали только самих себя… как овцы без пастуха. Ощущение самого себя — эгоизм является причиной идолопоклонства, войн, болезней и вообще всего плохого, включая депрессию. В действительности это причина того, что с приходом Мошиаха, все отрицательное абсолютно исчезнет, потому что Мошиах научит людей думать о Б-ге и ощущать Его присутствие всегда, везде и во всем, ещё даже больше, чем Моше-рабейну. Именно это является тем, чего добивался пророк Элияу. Очень часто, человек продолжает быть эгоистом и идолопоклонником, обладая многими хорошими качествами, как евреи во время конфронтации на горе Кармель, они поклонялись и Б-гу и идолам. Вот почему он им предложил поклоняться Баалу (не дай Б-г). Он прекрасно знал, что они даже представить себе не могут, полностью отказаться от Творца, но не достаточная вера в Творца позволяла им делать то, что делали, окружающие их народы (ведь так делают все). И тогда Элияу сказал: «Перестаньте обманывать самих себя! Если вы считаете, что допустимо служить Баалу и продолжать концентрироваться только на своих проблемах, то не смейте думать, что Б-г это позволяет».
Но наше поколение отличается от предыдущих — мы поколение Мошиаха! Очень близок день, когда мы все начнем ощущать повсеместное присутствие Творца, проснется наша истинная суть — Божественная душа, которой наделен каждый из нас. Мир станет идеальным, исчезнут войны, страдания, голод и болезни. Все это в наших руках, одно доброе дело может привести Мошиаха уже сегодня!
Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.