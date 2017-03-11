Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Умер сын-подросток продюсера `Ласкового мая` Андрея Разина | Фото: razin_andrei_lm/Instagram12.03 06:44   MIGnews.com

Умер сын-подросток продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина

В России умер младший сын Андрея Разина, бывшего солиста и продюсера популярной группы "Ласковый май". Точная дата смерти Александра Разина не сообщается, однако известно, что 20 января ему исполнилось 16 лет. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на супругу артиста Наталью Грозовскую.



Она сообщила, что парень скончался внезапно – от сердечного приступа.

Печальную новость подтвердил подписчикам своего канала в Instagram и сам Андрей Разин, разместив последнее совместное фото с Александром.

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:33
Турция перестала принимать паромы из Крыма
04:28
На Гаваях появится вторая "солнечная ферма" Tesla
03:16
В Каире среди груд мусора нашли статую фараона
02:06
Елизавета II с помощью сумки подает знаки придворным
01:32
Продолжение фильма "Аватара" появится не раньше 2019 года
00:27
Полиция Нидерландов задержала министра по делам семьи Турции
23:10
Ученые рассказали, почему спать голым полезно для здоровья
22:29
РФ и США создают каналы связи по Сирии на уровне генералов
21:58
В Хевроне предотвращен теракт: арестован араб с ножом
21:31
Пурим пришел: Бородый трансвестит на Титанике в Тель-Авиве  
20:57
Захава Гальон готовит почву для досрочных праймериз в Мерец
20:36
Абу Мазен встретился с королем Абдуллой II
19:59
На территории Белого дома задержан неизвестный с рюкзаком
19:34
Под Мосулом нашли братскую могилу 500 мусульман, убитых ISIS
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus