12.03 06:44 MIGnews.com

Умер сын-подросток продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В России умер младший сын Андрея Разина, бывшего солиста и продюсера популярной группы "Ласковый май". Точная дата смерти Александра Разина не сообщается, однако известно, что 20 января ему исполнилось 16 лет. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на супругу артиста Наталью Грозовскую.Она сообщила, что парень скончался внезапно – от сердечного приступа.Печальную новость подтвердил подписчикам своего канала в Instagram и сам Андрей Разин, разместив последнее совместное фото с Александром.