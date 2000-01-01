Глава Итро

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Да здравствует любавический ребе король Мошиах во веки веков!!!
Рубрику ведет раввин Даниэль Булочник
В нашей недельной главе Тора описывает нам всё величие Синайского откровения в момент дарования Торы. Это было величественное Б-жественное раскрытие на глазах у всего народа. И в момент этого раскрытия Всевышний даровал евреям Тору и заповеди. Но, если вдуматься в комментарии мудрецов, то становится очевидным, что такие понятия, как «Тора» и «заповеди» не являлись новинкой ещё и до горы Синай: как известно, ещё наши праотцы изучали Тору и соблюдали заповеди. Если это так, то в чём же заключается новшество, которое открылось на горе Синай? Талмуд (трактат «Кидушин») объясняет это на следующем примере: «На что это похоже? На короля, который постановил что сыны Рима не спустятся в Сирию, а сыны Сирии не поднимутся в Рим. Через некоторое время король отменил этот указ, сопроводив это словами: „Я решаю!“. Так и до дарования Торы было что „Небеса даны Б-гу, а земля дана для людей“ существовало разделение между небесами и землёй. В момент дарования Торы это разделение отменилось и произошло слияние неба и земли. Это слияние Всевышний начинает словами: „И спустился Всевышний на гору Синай“».
«Небеса» символизируют духовность, Б-жественность, а «земля» символизирует материальность. Когда комментарии объясняют, что до дарования Торы было разделение между небесами и землёй, то имеется ввиду, что до дарования Торы не существовала возможность связать воедино небо и землю или по другому, духовность и материальность. Между ними проходила непреодолимая пропасть. И это и есть величие Синайского откровения, что во время него это разделение было отменено и стало возможным «связать воедино» этот наш материальный мир со Всевышним и Б-жественным светом.
Когда мы берём шкуру животного [самую что ни на есть материальную], делаем из неё пергамент и пишем на ней мезузу или свиток Торы, то эта шкура становится святым предметом. Создаётся слияние между духовной святостью слов Торы и материальным пергаментом и связь эта такова, что сам пергамент тоже освящается.
Когда еврей накладывает тфиллин на руку и голову, то его материальное тело освящается. Даже если еврей просто кушает мясо и рыбу в честь субботы, то он этим поднимает мясо и рыбу к святости. Эта сила была дана на горе Синай — внедрять Б-жественную святость в материальный мир.
Праотцы же, несмотря на то, что они соблюдали Тору и заповеди, не имели такой силы. Для них заповеди являлись чем-то духовным. Они могли связать со Всевышним только свой разум, свои чувства и остальные силы своей души, но у них не было духовной силы внедрить святость в материальный мир. Они не могли превратить какой-либо материальный предмет в святой. Силы эти появились лишь в момент дарования Торы на горе Синай.
До момента дарования Торы материальность была как бы помехой духовности. Человек, желавший быть приближенным ко Всевышнему, должен был как можно дальше отойти от материальности этого мира. Он должен был как можно меньше питаться и пить, преуменьшить во всех материальных действиях и стараться жить только духовной жизнью. Но Синайское откровение даровало нам силы быть связанными со Всевышним через нашу материальную жизнь. Мы можем служить Всевышнему посредством еды и питья, посредством работы, посредством самой обычной беседы — все наши материальные действия надо совершать во имя Небес. Материальность теперь не является помехой духовности — ведь теперь нам даны силы внедрить в этот материальный мир духовную святость и таким образом превратить материальный мир в духовный.
И вот это и является целью нашего существования на земле — осветить весь материальный мир светом Торы и сделать из этого мира «жилище для Него, Благословенного».
Почему Всевышний произнес Десять Заповедей в единственном числе?
Десять Заповедей были произнесены в единственном числе: «Я — Г-сподь Б-г твой», «Да не будет у тебя…» и т.д.
РАШИ комментирует, что это было сделано для того, чтобы позволить в дальнейшем Моше стать защитником еврейского народа, когда те согрешат с золотым тельцом. И действительно, после греха с тельцом, Моше обратился ко Всевышнему и сказал Ему: «Почему Ты сердишься на народ? Ведь не им Ты приказал „да не будет у тебя других божеств“, а мне одному!» Моше сказал, что нет причин сердиться на народ, т.к. заповеди, сказанные в единственном числе, обращены к одному человеку — к Моше, и поэтому евреи не обязаны соблюдать их. Если же Всевышний ничего не заповедовал народу, то преклонение перед тельцом не может считаться грехом. Поэтому Всевышний произнёс десять заповедей в единственном числе, чтобы у Моше потом была возможность заступиться за народ, когда они совершили страшный грех.
Насколько же народ Израиля любим Всевышним! Даже если евреи не устраняют своё «я» перед Ним, а находятся в совершенно обратном состоянии — поклоняются тельцу, Всевышний всё равно заботится о своём народе в момент дарования Торы. Именно о таких евреях печётся Всевышний из поколения в поколение даруя Тору в единственном числе, чтобы всегда была возможность защитить их.
Из этого мы учим, каким образом необходимо приближать других евреев. Нельзя ни в коем случае решать мол «с этим евреем стоит повозиться, а с этим — ни за что!» Необходимо заботиться о каждом еврее, необходимо быть защитником каждого еврея! Особенно это касается нашего поколения, когда большинство евреев нуждаются в приближении и являются «детьми, попавшими в плен». Они не удостоились изучать Тору с рождения и не удостоились получить настоящее еврейское образование. Они даже не знают что Всевышний заповедует им! Мы обязаны сделать всё, для того чтобы приблизить таких евреев — каждого «попавшего в плен ребёнка» — к нашему Отцу. Только таким образом мы будем полностью готовы к приходу праведного Мошиаха в самое ближайшее время!
Рав Йонатан Эйбшиц и епископ Праги
Рав Йонатан Эйбшиц был одним из ведущих в Европе раввинов. Он был главным раввином Праги примерно 300 лет назад, а в то время эта задача была не из легких, потому что все население Европы было христианским. И как говорили тогда, они преклоняются перед страдающим евреем и поэтому стараются заставить как можно больше евреев страдать. Однажды Рав Йонатан встретил на улице епископа Праги, и тот задал ему вопрос: «Рабби, меня мучает вопрос… В ваших книгах написано, что вы, евреи, обязаны следовать за большинством. Так почему же вы не соблюдаете свои же законы, не исповедуете нашу религию? Ведь нас намного больше».
Раввин почувствовал подвох и знал, что ответ должен быть очень дипломатичным, чтобы не рассердить епископа. В молитве он обратился к Б-гу за помощью. И тут его осенило: «Ваше преосвященство, Ваш вопрос очень мудрый, и я попытаюсь ответить на него действием. Давайте пройдем на главную площадь».
Когда они вышли на площадь, рав обратился к епископу с просьбой: «Пожалуйста, делайте все, что я Вас попрошу, смотрите наверх и укажите на небо. Тот сделал, как его попросили, и тут же вокруг него стала собираться толпа. Люди начали спрашивать, что там, Ваше преосвященство?» А раввин прошептал в ответ: «Архангел Михаил, вон он, в облаках!» Толпа по валилась на колени и, шепча: «Архангел Михаил!» — начала креститься. Народ все прибывал и прибывал. Женщины и дети ревели. Мужчины стояли, как истуканы.
А раввин шепнул епископу: «А сейчас давайте пройдем в гетто». Выйдя на главную площадь гетто, раввин остановился на середине площади, остановился и высоко поднял правую руку. Вокруг тоже начали собраться люди, и самый смелый прошептал: «Уважаемый рав, что там?» «Архангел Михаил! Вон он, в облаках!» Высоко задрав голову, люди почесывали затылки, передергивали плечами, пока один не набрался смелости и не спросил раввина: «Извините, рав, мы что, должны там что-то видеть? Вы уверены, что там есть ангел? И вообще Вы здоровы?» Рав опустил голову и руку, извинился перед людьми и пошел в близлежащую синагогу, епископ вошел за ним. Они вошли в синагогу, когда община готовилась читать Тору. Рав вышел вперед и попросил, чтобы ему позволили читать по свитку. Ему не посмели отказать. К Торе был вызван коэн, он произнес благословение, раввин раскрыл свиток на недельной главе, и так же, как на этой неделе у нас, это была недельная глава «ИТРО». «И услышал МИТРО». Все присутствующие тут же поправили ошибку: «ИТРО! ИТРО!» Когда все утихли, раввин продолжил: «И услышал ФИТРО!» «И опять все присутствующие закричали: «ИТРО! Рабби, это ИТРО, а не ФИТРО!» Несколько людей побежали проверять свиток, может быть, там закралась ошибка, а потом вежливо попросили раввина уступить место другому чтецу. Он спустился, извинился и знаком показал епископу следовать за ним на улицу. «Видите в чем разница, большинство их — простые люди, и я общепризнанный духовный лидер всей общины, но, когда я попытался заставить их увидеть воображаемого ангела или допустить малюсенькую ошибку в чтении Торы, они не смогли этого принять. Это все те же упрямые евреи, которые читают Тору, как минимум, 4 раза в неделю, оберегая каждую букву и сохранив Тору точно в том виде, как получили ее более трех тысяч лет тому назад. Поэтому ничего не может быть изменено. Ваши же последователи не настолько упрямы, точно так же, как они, кланялись воображаемому ангелу, веря в то, что человек может быть богом, они считают, что Тору можно изменить. И поэтому мы никогда не сможем следовать за таким большинством».
Видео-уроки Р. Даниэля Булочника сейчас можно посмотреть на YOUTUBE, Facebook и odnoklassniki, написав в поиске по-русски его имя.
Желаем приятного просмотра.