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Скончался американский джазовый музыкант Эл Джерро | Фото: Beaches Jazz- Jazz in Motion/Flickr13.02 07:08   MIGnews.com

Скончался американский джазовый музыкант Эл Джерро

В возрасте 76 лет скончался известный американский джазовый музыкант и певец Эл Джерро (Элвин Лопес Джерро). Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.



Музыкант скончался в больнице в Лос-Анджелесе. Рядом с ним находились его жена, сын, некоторые другие члены семьи и друзья. Вместо цветов и подарков в связи со смертью музыканта его родственники просят внести вклад в фонд Wisconsin, который поддерживает музыкантов и преподавателей музыки.



Семикратный лауреат премии Grammy, популярности он достиг в середине 1970-х годов. В марте 2001 Эл Джерро получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде. Среди известных композиций — "Rainbow in Your Eyes", "Moonlighting" и "All of My Love".
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