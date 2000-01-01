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В Абу-Даби состоялась первая в истории церемония брит мила | Фото:12.01 18:40   MIGnews.com

В Абу-Даби состоялась первая в истории церемония брит мила

В воскресенье, 12 января, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялась первая в истории процедура брит мила.

Церемонию курировал раввин Хабада Иегуда Тейхтал из Берлина.

Семья ребенка некоторое время жила в Берлине.

В ОАЭ проживает незначительная еврейская община, но со временем её позиции улучшаются. Правительства различных эмиратов, особенно Абу-Даби и Дубай пытаются показать себя как центры международной торговли и религиозной терпимости.

Абу-Даби в настоящее время строит первую официальную синагогу в эмирате, строительство которой планируется завершить к 2022 году.


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